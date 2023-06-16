В России выпустили один цифровой финансовый актив на рекордную сумму

В России выпустили один цифровой финансовый актив на рекордную суммуСделку на 15 млрд рублей провели РЖД и ВТБ на «Мастерчейне»
Блокчейн-платформа «Мастерчейн» провела свой первый выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) на 15 млрд руб.: он стал крупнейшим на рынке с момента первой сделки в июне 2022 г. Эмитентом стала РЖД, а инвестором – «ВТБ факторинг», следует из сообщений ВТБ и «Мастерчейн». Платформа получила лицензию на выпуск ЦФА в марте 2023 г.
Сам выпуск сделан в виде одной необеспеченной ЦФА под 8,45% годовых на 180 дней – она выкуплена ВТБ в рамках лимита, установленного на дебитора.
С учетом новой эмиссии суммарный объем выпусков ЦФА в России превысил 19 млрд руб., из которых 17 млрд руб. – это сделки, совершенные в 2023 г., оценили компании.
Генеральный директор РЖД Олег Белозеров, чьи слова приводятся в сообщении ВТБ, считает эмиссию ЦФА новым опытом для РЖД в использовании альтернативного инструмента привлечения оборотного капитала.
«Мастерчейн» готовит выпуски ЦФА как минимум 20 компаний различных отраслей и масштаба, прорабатывает схемы работы с инвестиционными и агентскими площадками, а также предоставляет будущим игрокам лицензии на готовое программное обеспечение оператора информационной системы, рассказал генеральный директор компании Иван Оперчук.
Закон о ЦФА, позволяющий выпускать и обменивать эти активы, заработал еще в январе 2021 г., но только в феврале 2022 г. в реестре операторов информационных систем по выпуску появилась первая компания – Atomyze. Сейчас в реестре Сбербанк, Альфа-банк, «Лайтхаус», «Мастерчейн», «Токеон» и «Еврофинанс Моснарбанк». Реестр операторов обмена ЦФА все еще пуст – это значит, что цифровые активы могут продаваться или обмениваться на другие активы только на той платформе, где они и были приобретены.
Самую первую сделку с ЦФА в июне 2022 г. провели «ВТБ факторинг» и «Лайтхаус»: компании токенизировали коммерческую задолженность эмитента, после чего «ВТБ факторинг» выкупил этот выпуск.
Пока большинство сделок с ЦФА на рынке происходит для юрлиц. Но в конце ноября 2022 г. на Atomyze выпустили первые ЦФА для физлиц с привязкой к палладию. Продавал активы брокер «Вектор икс», а покупали их клиенты «Открытие инвестиций». Суммы сделок не раскрывалась, но каждый из инвесторов купил по одному ЦФА, рассказывала гендиректор Atomyze Екатерина Фроловичева. Выпуски были, по сути, пилотными и суммы не имели значения, отмечал тогда генеральный директор «Вектор икс» Игорь Евтушок.
ЦФА признаются четыре вида цифровых прав: денежные требования к эмитенту, права участия в капитале непубличного акционерного общества, права по эмиссионным ценным бумагам, а также требования их передачи. При этом ЦФА могут быть «гибридными», обеспеченными одновременно несколькими активами: денежными требованиями, ценными бумагами, товарами, услугами и т. д. Они имеют технические свойства криптовалют: учитываются токенами в блокчейн-сети, но экономически за ними стоят обязательства и эмитент. ЦФА могут быть, например, облигации (обязательства заемщика платить купон), металлы (обязательства доставить металл владельцу токена), обязательства получения дохода от метра коммерческой недвижимости, дебиторская задолженность и др.