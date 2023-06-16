В России выпустили один цифровой финансовый актив на рекордную сумму

Закон о ЦФА, позволяющий выпускать и обменивать эти активы, заработал еще в январе 2021 г., но только в феврале 2022 г. в реестре операторов информационных систем по выпуску появилась первая компания – Atomyze. Сейчас в реестре Сбербанк, Альфа-банк, «Лайтхаус», «Мастерчейн», «Токеон» и «Еврофинанс Моснарбанк». Реестр операторов обмена ЦФА все еще пуст – это значит, что цифровые активы могут продаваться или обмениваться на другие активы только на той платформе, где они и были приобретены.