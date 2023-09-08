«Ингосстрах» пытается отсудить 2 млрд рублей у французского банка

«Ингосстрах» в 2017 г. приобрел евробонды Natixis, но после введения санкций против НРД летом 2022 г. французская компания перестала выполнять свои обязательства перед страховщиком, сообщил представитель «Ингосстраха» на заседании суда. Иск предъявлен к российскому «Натиксису», а не французскому на основании прошлогоднего указа президента № 430. В соответствии с этим указом российские юридические лица должны либо платить в рублях по имеющимся у них евробондам, либо выпустить замещающие бумаги. Юрист «Ингосстраха» пояснил, что «Натиксис» должен платить по обязательствам материнской компании, потому что является ее 100%-ной «дочкой» и «имущественно никак не обособлен» от нее.