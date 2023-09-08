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«Ингосстрах» пытается отсудить 2 млрд рублей у французского банка

Дело касается долга Natixis по еврооблигациям
Артем Кульша
Максим Стулов / Ведомости

Страховая компания «Ингосстрах» пытается взыскать 2 млрд руб. с российского банка «Натиксис» – «дочки» французской финансовой группы Natixis, передал корреспондент «Ведомостей» из Арбитражного суда Москвы. Страховщик требует от российского банка возврата долга по евробондам Natixis. Третьими лицами к делу привлечены УК «Ингосстрах-инвестиции» и депозитарий «Инфинитум».

«Ингосстрах» в 2017 г. приобрел евробонды Natixis, но после введения санкций против НРД летом 2022 г. французская компания перестала выполнять свои обязательства перед страховщиком, сообщил представитель «Ингосстраха» на заседании суда. Иск предъявлен к российскому «Натиксису», а не французскому на основании прошлогоднего указа президента № 430. В соответствии с этим указом российские юридические лица должны либо платить в рублях по имеющимся у них евробондам, либо выпустить замещающие бумаги. Юрист «Ингосстраха» пояснил, что «Натиксис» должен платить по обязательствам материнской компании, потому что является ее 100%-ной «дочкой» и «имущественно никак не обособлен» от нее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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