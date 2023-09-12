Минфин не верит в самостоятельное развитие цифровых активов

Минфин не верит в самостоятельное развитие цифровых активовСкоро рынок ждет трансформация и появление единого агрегатора платформ ЦФА
Для развития цифровых финансовых активов (ЦФА) в России нужно связать их с децентрализованными финансами (DeFi) – платформами, с помощью которых можно заниматься инвестициями без участия посредников, таких как банки или брокеры. С этим предложением на форуме Crypto Summit 2023 выступил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.
«ЦФА сами по себе не полетят. Нужна связка цифровых финансовых активов с миром децентрализованных финансов, чтобы использовать ту ликвидность, которая уже есть у граждан в децентрализованных финансах, в криптоактивах, и чтобы они могли эти активы инвестировать в ЦФА, то есть инвестировать в российскую экономику, российские активы через инструмент ЦФА», – сказал Чебесков.
Сейчас же, отметил он, рынок цифровых активов слишком разрознен, на нем уже десять зарегистрированных операторов по выпуску ЦФА. Но в скором времени этот рынок будет очень сильно меняться, уверен Чебесков. Скорее всего, сократится количество игроков или же возникнет единый агрегатор платформ, который будет иметь доступ к децентрализованным финансам и криптоактивам для того, чтобы эти активы могли использоваться для инвестиций в ЦФА, полагает он.
«Тогда этот рынок имеет огромный потенциал и огромные возможности для инвестиций, в том числе в нашу экономику», – уверен Чебесков.
По оценкам ЦБ, совокупный объем всех выпусков ЦФА сейчас составляет более 25 млрд руб.
Децентрализованные финансы, или DeFi, – система, которая позволяет оказывать и получать аналог таких привычных финансовых услуг, как кредитование, страхование, управление активами, а также совершать другие операции с криптоактивами, но на базе технологии распределенного реестра (блокчейн). DeFi существуют на принципах анонимности, не имеют страновых границ и обладают широкими возможностями комбинировать различные услуги и продукты по принципу «лего». Таким образом, сделки совершаются автоматически при помощи смарт-контрактов, а пользователи сами контролируют свои активы.
Несмотря на то что базовые условия для дальнейшего развития рынка цифровых активов уже созданы, открытыми остаются вопросы налогообложения, обращения таких активов в традиционной инфраструктуре рынка ценных бумаг и раскрытия информации, говорил 5 сентября директор департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России Кирилл Пронин. Сейчас, по его словам, ЦБ прорабатывает с участниками рынка некоторые из этих проблем.
Также в июле председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила о том, что Банк России готов рассмотреть возможность внедрения ЦФА на акции публичных компаний, если на это будет запрос от рынка: сейчас это запрещено законом.
Закон о ЦФА вступил в силу в России в январе 2021 г. Цифровые активы имеют технические свойства криптовалют (учитываются токенами в блокчейн-сети), но экономически за ними стоят обязательства и эмитент. Такие ЦФА могут удостоверять четыре типа обязательств эмитента перед инвестором: денежные требования к эмитенту, права участия в капитале непубличного акционерного общества, права по эмиссионным ценным бумагам, а также требования их передачи. ЦФА могут быть обеспечены правами требования финансовых обязательств перед эмитентом, физическими активами, например металлами или недвижимостью (обязательствами получения дохода от разницы в стоимости актива при покупке и погашении), и проч.
Наряду с ЦФА в информационных системах также могут выпускаться и «гибридные» цифровые права, которые сочетают в себе как признаки ЦФА, так и признаки утилитарных цифровых прав (права требования передачи вещи или интеллектуальных прав, права требования выполнения работ или оказания услуг). Они могут быть одновременно обеспечены набором из нескольких товаров и услуг, например золотом и услугой по его доставке инвестору. При этом у покупателя остается выбор: либо он забирает слиток, который ему доставят, либо получает эквивалент в деньгах.
В перечне операторов по выпуску ЦФА уже находятся 10 компаний – «СПБ биржа», «Атомайз», «Лайтхаус», Сбербанк, Альфа-банк, «Системы распределенного реестра» («Мастерчейн»), «Токены», «Еврофинанс Моснарбанк», НРД и «Блокчейн хаб» («ЦФА хаб»). 3 августа Банк России включил Московскую биржу в реестр операторов обмена ЦФА.