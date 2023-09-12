Минфин не верит в самостоятельное развитие цифровых активов

Сейчас же, отметил он, рынок цифровых активов слишком разрознен, на нем уже десять зарегистрированных операторов по выпуску ЦФА. Но в скором времени этот рынок будет очень сильно меняться, уверен Чебесков. Скорее всего, сократится количество игроков или же возникнет единый агрегатор платформ, который будет иметь доступ к децентрализованным финансам и криптоактивам для того, чтобы эти активы могли использоваться для инвестиций в ЦФА, полагает он.