«Атон» объединит бизнес в один холдинг

Кроме этого, из-за ответных российских мер акционеры из недружественных стран не могут получать дивиденды без ограничений по суммам, добавляет менеджер корпоративной практики O2 Consulting Софья Смирнова. При этом редомициляция даже в дружественную страну затруднена или невозможна после попадания бенефициаров или отдельных бизнес-линий под санкции, замечает Кукла. Реструктуризация позволит устранить и другие сложности, например, связанные с тем, что в сфере госзакупок ограничены возможности компаний с управлением через офшорные юрисдикции, отмечает Смирнова.