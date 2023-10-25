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Финансы

«Атон» объединит бизнес в один холдинг

Это уже четвертый профучастник, меняющий цепь своего владения
Софья Шелудченко Галина Казакулова
Андрей Гордеев / Ведомости

Российская инвесткомпания «Атон» начала реструктуризацию бизнеса, сообщил «Ведомостям» ее представитель. В результате появится единая российская структура АО «Атон холдинг», в который войдут брокерский и инвестиционно-банковский бизнес, а также управляющая компания «Атон-менеджмент». Реструктуризация проходит под контролем ЦБ и не отразится на управленческой модели, бенефициарах, стратегии развития компании и ее отношениях с клиентами и контрагентами, говорит представитель «Атона». При этом изменения повысят надежность инвестиционного бизнеса за счет повышения прозрачности и суммирования капиталов, добавляет собеседник.

В мае 2022 г. у «Атона» сменился основной учредитель: 95,5%-ную долю Aton Financial Holding с Каймановых островов поделил между собой менеджмент компании. Сейчас распределение долей следующее: у председателя совета директоров Андрея Заикина – 40,79%, у управляющего директора Кирилла Казакова – 39,8%, у президента инвестиционной группы Евгения Юрьева – 19,41%, следует из данных СПАРК.

Основные причины для инвесткомпаний сменить прописку – санкционные, указывает партнер FTL Advisers Мария Кукла. Регистрационные агенты Каймановых островов прекратили обслуживать компании с российскими бенефициарами, из-за чего некоторые юрлица рискуют быть исключенными из местного реестра, им закрывают счета, у «дочек» могут возникать риски дефолта по финансовым обязательствам, рассказывает Кукла.

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Иностранные исполнители могут отказаться оказывать услуги компаниями с российскими корнями, зарубежные банки – прекратить обрабатывать платежи, может остановиться операционная деятельность и произойти заморозка активов, указывает руководитель группы международных проектов юрфирмы Vegas Lex Наталия Абцешко.

Кроме этого, из-за ответных российских мер акционеры из недружественных стран не могут получать дивиденды без ограничений по суммам, добавляет менеджер корпоративной практики O2 Consulting Софья Смирнова. При этом редомициляция даже в дружественную страну затруднена или невозможна после попадания бенефициаров или отдельных бизнес-линий под санкции, замечает Кукла. Реструктуризация позволит устранить и другие сложности, например, связанные с тем, что в сфере госзакупок ограничены возможности компаний с управлением через офшорные юрисдикции, отмечает Смирнова.

«Атон» – не первый профучастник с иностранными акционерами в цепочке владения, которая реструктурирует активы. Первым редомициляцию своей кипрской «дочки» еще в апреле 2022 г. провел Совкомбанк, следует из данных СПАРК. Банк владел кипрской компанией Komeo Investments Limited, которая зарегистрировала дочернюю международную компанию ООО «Застония инвестментс лимитед» в российском офшоре на острове Октябрьский. До марта 2023 г. 18% данной компании принадлежало первому зампреду и основателю Совкомбанка Сергею Хотимскому, а 73% – Komeo Investments Limited.

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В начале года прописку из недружественной юрисдикции на российскую также сменила головная структура БКС. Вместо кипрской FG BCS LTD учредителями головной структуры группы «БКС холдинг» с 27 января стали Олег и Наталья Михасенко (99,9% и 0,1% соответственно). Олег Михасенко – основатель холдинга.

С 27 февраля 2023 г. единственным собственником «Цифра брокера» (бывшая ИК «Фридом Финанс») вместо Freedom Holding Corp. стал Максим Повалишин, следует из данных СПАРК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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