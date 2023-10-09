Fix Price планирует рассмотреть редомициляцию с Кипра в Казахстан

Стоимость расписок в ходе торгов 9 октября выросла на 6,7% до дневного максимума 380,8 руб. По состоянию на 18:15 мск стоимость бумаг составила 373,2 руб. (+4,57%). Индекс Мосбиржи в этот момент находился на отметке 3 166,24 пункта (+0,68%). С начала года он вырос на 47%, котировки компании – почти на 10%.