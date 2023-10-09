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Fix Price планирует рассмотреть редомициляцию с Кипра в Казахстан

Ведомости

Акционеры Fix Price проведут внеочередное собрание 9 ноября, на котором рассмотрят редомициляцию (смену юрисдикции) с Кипра в Казахстан. Об этом сообщила компания.

В случае решения о редомициляции компания будет зарегистрирована на территории Международного финансового центра «Астана» в Казахстане (МФЦА). При этом после завершения процесса она планирует сохранить листинг глобальных депозитарных расписок (ГДР) на Лондонской фондовой бирже и Мосбирже.

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Стоимость расписок в ходе торгов 9 октября выросла на 6,7% до дневного максимума 380,8 руб. По состоянию на 18:15 мск стоимость бумаг составила 373,2 руб. (+4,57%). Индекс Мосбиржи в этот момент находился на отметке 3 166,24 пункта (+0,68%). С начала года он вырос на 47%, котировки компании – почти на 10%.

На отдельном внеочередном собрании в тот же день акционеры также рассмотрят вопрос об утверждении нового меморандума и устава компании после редомициляции.

Fix Price – крупнейшая в России сеть магазинов фиксированных цен. Кроме России компания работает в девяти странах, в том числе в Казахстане. На 30 июня 2023 г. сеть магазинов Fix Price насчитывала 6 039 магазинов в России и странах ближнего зарубежья. По состоянию на 30 сентября 2023 г. сеть в Казахстане насчитывает 262 магазина и порядка 1600 сотрудников.

В 2022 г. выручка компании составила 277,6 млрд руб., EBITDA – 54,2 млрд руб., чистая прибыль – 21,4 млрд руб. (в соответствии с МСФО).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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