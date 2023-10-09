Fix Price планирует рассмотреть редомициляцию с Кипра в Казахстан
В случае решения о редомициляции компания будет зарегистрирована на территории Международного финансового центра «Астана» в Казахстане (МФЦА). При этом после завершения процесса она планирует сохранить листинг глобальных депозитарных расписок (ГДР) на Лондонской фондовой бирже и Мосбирже.
Стоимость расписок в ходе торгов 9 октября выросла на 6,7% до дневного максимума 380,8 руб. По состоянию на 18:15 мск стоимость бумаг составила 373,2 руб. (+4,57%). Индекс Мосбиржи в этот момент находился на отметке 3 166,24 пункта (+0,68%). С начала года он вырос на 47%, котировки компании – почти на 10%.
На отдельном внеочередном собрании в тот же день акционеры также рассмотрят вопрос об утверждении нового меморандума и устава компании после редомициляции.
Fix Price – крупнейшая в России сеть магазинов фиксированных цен. Кроме России компания работает в девяти странах, в том числе в Казахстане. На 30 июня 2023 г. сеть магазинов Fix Price насчитывала 6 039 магазинов в России и странах ближнего зарубежья. По состоянию на 30 сентября 2023 г. сеть в Казахстане насчитывает 262 магазина и порядка 1600 сотрудников.
В 2022 г. выручка компании составила 277,6 млрд руб., EBITDA – 54,2 млрд руб., чистая прибыль – 21,4 млрд руб. (в соответствии с МСФО).