Страховщики рассчитали стоимость полиса ДМС для неработающих иностранцев

Минимальная цена годовой базовой программы ДМС для взрослых может составлять примерно 4000 руб., для детей от года до 16 лет – 4400 руб., для детей до года – 7000 руб. В полисе предусмотрено оказание неотложной помощи, т. е. пациента будут лечить при внезапных острых состояниях или обострении хронических заболеваний, которые не угрожают его жизни. В экстренных же случаях, когда есть угроза жизни, всем иностранным гражданам в России помощь оказывается бесплатно, уточнил «Ведомостям» представитель пресс-службы Минздрава.