Страховщики рассчитали стоимость полиса ДМС для неработающих иностранцев

Страховщики рассчитали стоимость полиса ДМС для неработающих иностранцевСтанут ли его приобретение и проверка обязательными, решат органы госвласти
Всероссийский союз страховщиков (ВСС) подготовил расчеты возможной стоимости базового полиса добровольного медицинского страхования (ДМС) для временно пребывающих в России неработающих граждан стран – членов Евразийского экономического союза (ЕЭС). Об этом рассказал «Ведомостям» вице-президент ВСС Дмитрий Кузнецов. Союз готовил материалы для членов Комиссии Евразийского экономического союза (ЕЭК) при участии Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), добавил он. «Ведомости» направили запросы в Комиссию ЕЭК и ФОМС.
Минимальная цена годовой базовой программы ДМС для взрослых может составлять примерно 4000 руб., для детей от года до 16 лет – 4400 руб., для детей до года – 7000 руб. В полисе предусмотрено оказание неотложной помощи, т. е. пациента будут лечить при внезапных острых состояниях или обострении хронических заболеваний, которые не угрожают его жизни. В экстренных же случаях, когда есть угроза жизни, всем иностранным гражданам в России помощь оказывается бесплатно, уточнил «Ведомостям» представитель пресс-службы Минздрава.