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Страховщики рассчитали стоимость полиса ДМС для неработающих иностранцев

Станут ли его приобретение и проверка обязательными, решат органы госвласти
Анна Киселева Софья Шелудченко
Андрей Гордеев / Ведомости

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) подготовил расчеты возможной стоимости базового полиса добровольного медицинского страхования (ДМС) для временно пребывающих в России неработающих граждан стран – членов Евразийского экономического союза (ЕЭС). Об этом рассказал «Ведомостям» вице-президент ВСС Дмитрий Кузнецов. Союз готовил материалы для членов Комиссии Евразийского экономического союза (ЕЭК) при участии Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), добавил он. «Ведомости» направили запросы в Комиссию ЕЭК и ФОМС.

Минимальная цена годовой базовой программы ДМС для взрослых может составлять примерно 4000 руб., для детей от года до 16 лет – 4400 руб., для детей до года – 7000 руб. В полисе предусмотрено оказание неотложной помощи, т. е. пациента будут лечить при внезапных острых состояниях или обострении хронических заболеваний, которые не угрожают его жизни. В экстренных же случаях, когда есть угроза жизни, всем иностранным гражданам в России помощь оказывается бесплатно, уточнил «Ведомостям» представитель пресс-службы Минздрава.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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