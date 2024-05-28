Альфа-банк планирует создать свой пенсионный фонд

Альфа-банк изучает возможность создания собственного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) – причем с нуля, а не через покупку существующего игрока. Об этом «Ведомостям» сообщили источники – близкий к банку и знакомый с обсуждением вопроса, – а также собеседник в крупном НПФ. По словам последнего, юридическое лицо может быть создано до конца года. Но источник, близкий к банку, уточняет, что окончательное решение пока не принято. Вопрос создания НПФ в Альфа-банке курирует зампред правления Иван Пятков, говорит один из собеседников.