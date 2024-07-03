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Сбербанк отменил подписки на безлимитные переводы

Сами подписки остались, но у них изменились условия
Софья Шелудченко
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В Сбербанке с 2020 г. бесплатны онлайн-переводы с карты на карту или на счет внутри банка на сумму до 50 000 руб. в месяц. В случае превышения лимита взимается комиссия 1% от суммы перевода, но максимум 5000 руб. До 1 апреля этого года в «Сбере» было четыре вида подписок на переводы. В подписку «Платежи и переводы без комиссии» входили безлимитные переводы клиентам «Сбера». Месяц подписки стоил 299 руб., три месяца – 749 руб., год – 2499 руб. Подписка «Переводы без комиссии» на один месяц стоила 199 руб., на три месяца – 499 руб., на год – 1599 руб. Она давала клиенту возможность осуществлять переводы на карты и счета клиентов «Сбера» без комиссии до 2 млн в сутки. Подписка «+50 тысяч рублей на переводы» разово увеличивала лимит на 50 000 руб. Ее можно было подключить только до конца месяца за 99 руб. Кроме того, с подпиской «Сберпрайм+» можно было без комиссии делать переводы клиентам «Сбера» на сумму до 400 000 руб. в месяц. Стоило это 399 руб. в месяц, или 3990 руб. за год.

С 1 апреля состав подписок на переводы в «Сбере» изменился. Безлимитная и подписка с лимитом до 2 млн руб. в сутки теперь недоступны. Подписка «Сберпрайм» позволяет переводить без комиссии максимум 200 000 руб. в месяц. Стоить это будет 199 руб. за месяц. Лимит с подпиской «Сберпрайм+» в 2 раза больше (400 000 руб. за месяц), ее стоимость – 399 руб. в месяц. Подписка «+50 000 руб.» дает клиенту возможность переводить без комиссии до 100 000 руб. за месяц за 99 руб. в месяц, а подписка «+600 000 руб.» – 650 000 руб. за 599 руб. в месяц. Суточный лимит по всем четырем подпискам в приложении «Сбербанк онлайн» и sms-банке равен 2 млн руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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