Сбербанк отменил подписки на безлимитные переводы

В Сбербанке с 2020 г. бесплатны онлайн-переводы с карты на карту или на счет внутри банка на сумму до 50 000 руб. в месяц. В случае превышения лимита взимается комиссия 1% от суммы перевода, но максимум 5000 руб. До 1 апреля этого года в «Сбере» было четыре вида подписок на переводы. В подписку «Платежи и переводы без комиссии» входили безлимитные переводы клиентам «Сбера». Месяц подписки стоил 299 руб., три месяца – 749 руб., год – 2499 руб. Подписка «Переводы без комиссии» на один месяц стоила 199 руб., на три месяца – 499 руб., на год – 1599 руб. Она давала клиенту возможность осуществлять переводы на карты и счета клиентов «Сбера» без комиссии до 2 млн в сутки. Подписка «+50 тысяч рублей на переводы» разово увеличивала лимит на 50 000 руб. Ее можно было подключить только до конца месяца за 99 руб. Кроме того, с подпиской «Сберпрайм+» можно было без комиссии делать переводы клиентам «Сбера» на сумму до 400 000 руб. в месяц. Стоило это 399 руб. в месяц, или 3990 руб. за год.