У ВТБ «есть желание» заплатить дивиденды за 2024 год

По словам Костина, у банка сегодня есть программа восстановления достаточности капитала и надбавок к нему (общие для сектора и отдельно – за системную значимость) – «они весьма существенны». У ВТБ даже есть обязательства перед ЦБ придерживать сейчас дивиденды, чтобы наращивать капитальную базу, которую банк серьезно потерял в результате санкций в 2022 г., сказал Костин. Но, по словам банкира, он гордится, что в тот год, при всех проблемах с капиталом, ВТБ не потребовалось вливания от государства. Убыток группы ВТБ по итогам 2022 г. составил рекордные для банковского сектора 667,5 млрд руб. по международным стандартам и 756,8 млрд руб. – по российским.