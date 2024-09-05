У ВТБ «есть желание» заплатить дивиденды за 2024 год

У ВТБ «есть желание» заплатить дивиденды за 2024 годНо ЦБ хочет, чтобы банк наращивал капитал, который потерял в 2022 году
ВТБ хотел бы заплатить дивиденды по итогам 2024 г., но ЦБ считает, что прежде всего банку надо поддерживать сейчас капитальную позицию, заявил журналистам в кулуарах ВЭФ предправления ВТБ Андрей Костин. «У нас есть желание выплачивать дивиденды в этом году. Я считаю, это было бы очень полезно, но, к сожалению, пока позиция ЦБ остается с упором на капитализацию. Но это будет решаться только в январе следующего года окончательно – сколько и будет ли вообще», – отметил глава ВТБ.
По словам Костина, у банка сегодня есть программа восстановления достаточности капитала и надбавок к нему (общие для сектора и отдельно – за системную значимость) – «они весьма существенны». У ВТБ даже есть обязательства перед ЦБ придерживать сейчас дивиденды, чтобы наращивать капитальную базу, которую банк серьезно потерял в результате санкций в 2022 г., сказал Костин. Но, по словам банкира, он гордится, что в тот год, при всех проблемах с капиталом, ВТБ не потребовалось вливания от государства. Убыток группы ВТБ по итогам 2022 г. составил рекордные для банковского сектора 667,5 млрд руб. по международным стандартам и 756,8 млрд руб. – по российским.
ЦБ с 1 января 2023 г. ввел послабления к расчету достаточности капитала банков, обнулив надбавки к нормативам на тот год и установив пятилетний график их восстановления. Год назад Костин отмечал, что на ближайшие пять лет ВТБ потребуется до 1 трлн руб. вложений в капитал, чтобы выполнить нормативы с учетом надбавок.
С учетом темпов и прогноза роста экономики, банковского сектора и самого банка, капитал у ВТБ «идет четко» – банк выполняет надбавки, которые будут, заверил Костин. При этом в ВТБ еще не оценивали влияние на капитал антициклической надбавки, установление которой на положительном уровне (0,25%) с июля 2025 г. анонсировал ЦБ. «Я еще не считал, но, конечно, она повлияет», – отметил Костин.
С другой стороны, считает Костин, невысокая достаточность капитала показывает эффективность его использования – когда капитал используется по полной, «у тебя нет излишка». «Но время сейчас волатильное, поэтому наша финансовая часть немножко консервативная, они считают, что всегда может что-то случиться, поэтому неплохо иметь подушку безопасности. А подушка безопасности нам не помешает, потому что впереди много неизвестности в следующем году у банковского сектора, тут надо быть аккуратным», – отметил Костин.
Последний раз ВТБ платил дивиденды в 2021 г. по итогам 2020 г. Новая стратегия ВТБ предусматривает первую возможность выплаты дивидендов в 2026 г. за 2025 год – менее 50% от чистой прибыли (около 80 млрд руб). Но топ-менеджмент ВТБ уже заявлял, что считает возможной выплату дивидендов уже по итогам 2024 г.