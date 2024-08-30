Чистая прибыль ВТБ снизилась на 8,5% за семь месяцев

На 31 июля 2024 г. объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 23,4 трлн руб., показав рост на 1,3% в июле и на 11,2% с начала года. За семь месяцев юрлица оформили до 15,7 трлн руб. кредитов, показатель увеличился на 11,8%. Кредиты клиентам среднего и малого бизнеса выросли на 2,4% в июле и на 14% за семь месяцев, достигнув 3,7 трлн руб., или 16% совокупного кредитного портфеля группы. Кредиты физлицам выросли на 0,5% в июле и на 10% за семь месяцев. Портфель розничных кредитов на 31 июля достиг 7,7 трлн руб.