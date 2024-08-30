Чистая прибыль ВТБ снизилась на 8,5% за семь месяцев

Чистая прибыль ВТБ снизилась на 8,5% за семь месяцевПри этом совокупные средства клиентов группы с начала года выросли на 7,8% до 24,1 трлн рублей
За июль чистая прибыль группы сократилась до 20,8 млрд руб. – на 41,6% год к году. В банке объяснили, что причиной снижения стало наличие в результатах первого полугодия 2023 г. существенного разового компонента в виде положительной переоценки структурной валютной позиции.
За семь месяцев возврат на капитал (RoE) группы ВТБ составил 22,1% (в аналогичном периоде прошлого года – 31,0%). По итогам июля показатель равняется 10% (в июле 2023 г. – 20,4%).
Что касается чистых операционных доходов до резервов, то они составили 72,5 млрд руб. за июль и 593,9 млрд руб. за семь месяцев, сократившись на 17,7% и на 16,6% год к году соответственно. Чистые процентные доходы ввиду давления на чистую процентную маржу группы снизились до 43,4 млрд руб. и 331,7 млрд руб. за июль и семь месяцев (на 34,2% и на 24,4% за соответствующие отчетные периоды).
Чистая процентная маржа ввиду резкого ужесточения денежно-кредитной политики с середины 2023 г. в июле достигла 1,8% (3,1% в аналогичном периоде прошлого года), а за семь месяцев – 2% против 3,2% за этот же период в прошлом году.
На 31 июля 2024 г. объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 23,4 трлн руб., показав рост на 1,3% в июле и на 11,2% с начала года. За семь месяцев юрлица оформили до 15,7 трлн руб. кредитов, показатель увеличился на 11,8%. Кредиты клиентам среднего и малого бизнеса выросли на 2,4% в июле и на 14% за семь месяцев, достигнув 3,7 трлн руб., или 16% совокупного кредитного портфеля группы. Кредиты физлицам выросли на 0,5% в июле и на 10% за семь месяцев. Портфель розничных кредитов на 31 июля достиг 7,7 трлн руб.
19 августа ВТБ допустил, что объем средств россиян в банках может достичь 48,2 трлн руб. в августе, а к концу года – 51,9 трлн руб. Финансовая организация прогнозирует рост на 26% в 2024 г. Отмечалось, что портфель рублевых пассивов ВТБ с начала года вырос на 32%, превысив 8 трлн руб. К концу 2026 г. банк прогнозирует достижение стратегической цели – роста объема рублевых пассивов до 11 трлн руб.
2 августа заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков заявлял, что по итогам 2024 г. объем выдачи ипотечных кредитов в России сократится до 4,6 трлн руб., что будет меньше на 42% по сравнению с 2023 г. По его словам, это будет связано с завершением основной госпрограммы по ипотеке, трансформацией «семейной» программы, исчерпанием лимитов по IT-ипотеке и высокими ставками на рыночные программы.