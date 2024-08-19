ВТБ допустил рост средств россиян в банках в августе до 48,2 трлн рублей

Объем привлеченных средств вырос более чем на 1,9 трлн руб., а общий портфель сбережений розничных клиентов достиг 8,8 трлн руб. (+28% с начала года). Кроме того, с января клиенты ВТБ открыли более 3 млн вкладов (в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2023 г.) и 3,8 млн накопительных счетов (объем их портфеля – 1,5 трлн руб.). Объем срочных депозитов вырос на 29% – более чем на 1,3 трлн руб.