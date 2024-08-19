ВТБ допустил рост средств россиян в банках в августе до 48,2 трлн рублей
Объем средств россиян в банках может достичь 48,2 трлн руб. в августе, а к концу года – 51,9 трлн руб. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВТБ.
Таким образом, рост в 2024 г. составит 26%, дали прогноз в банке.
При этом портфель рублевых пассивов ВТБ с начала года увеличился на 32%, превысив 8 трлн руб. К концу 2026 г. банк прогнозирует достижения стратегической цели – роста объема рублевых пассивов до 11 трлн руб.
Объем привлеченных средств вырос более чем на 1,9 трлн руб., а общий портфель сбережений розничных клиентов достиг 8,8 трлн руб. (+28% с начала года). Кроме того, с января клиенты ВТБ открыли более 3 млн вкладов (в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2023 г.) и 3,8 млн накопительных счетов (объем их портфеля – 1,5 трлн руб.). Объем срочных депозитов вырос на 29% – более чем на 1,3 трлн руб.
Как пояснил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер, интерес вкладчиков к депозитам и накопительным счетам связан со ставками, которые держатся на высоком уровне уже восемь месяцев.
В декабре 2023 г. ЦБ установил ключевую ставку в 16% годовых. На этом уровне она держалась дольше полугода. 26 июля председатель Банка России Эльвира Набиуллина объявила о повышении ключевой ставки на 2 п. п. – до 18%. Чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения ее к целевым 4% в год – существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее, отметил ЦБ.
Повышение ключевой ставки привело к росту процентов по вкладам в российских банках. Сейчас максимальная доходность по вкладу в ВТБ составляет 19,1%, по накопительному счету – 20%. В Сбербанке ставка по вкладу достигает 18%, а по накопительному счету – 16%, в Т-банке – 18% и 11% годовых соответственно.