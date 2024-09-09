Китайские банки ввели территориальные ограничения для партнеров российского бизнеса

Такие случаи становятся все более частыми, знает управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев. Но оценить масштаб явления, по его словам, затруднительно, так как отсутствуют официальные данные, также инциденты могут зависеть от позиции конкретных банков или провинциальных властей. Поставщик из провинции Сычуань, с которым работает один из импортеров, пытался открыть счет в банке в провинции Шаньдун, но ему отказали, поскольку принято решение открывать счета только местным компаниям. С такой проблемой в Сычуани столкнулся еще один собеседник. По его словам, подобные территориальные ограничения некоторые банки КНР ввели примерно в апреле – мае. Поставщик другого импортера также столкнулся с отказом в открытии счета на этом основании. Банкиры могут не отказывать официально, а предлагать ждать открытия счета шесть месяцев, а потом еще столько же, что неприемлемо для любой компании, знает он.