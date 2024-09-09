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Китайские банки ввели территориальные ограничения для партнеров российского бизнеса

Они не позволяют местным компаниям открывать счета за пределами своей провинции
Артем Кульша
На фоне регулярных отказов банков в проведении платежей поставщики из КНР вынуждены часто открывать новые счета в тех кредитных организациях, которые продолжают принимать деньги из России/ Андрей Гордеев / Ведомости

Отдельные китайские банки ввели территориальные ограничения на открытие счетов локальным поставщикам, которые работают с российскими импортерами. Они не позволяют китайцам открывать счета, если поставщик пытается сделать это за пределами провинции, в которой он ведет свою основную деятельность, рассказали «Ведомостям» пять источников из числа импортеров и посредников.

Такие случаи становятся все более частыми, знает управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев. Но оценить масштаб явления, по его словам, затруднительно, так как отсутствуют официальные данные, также инциденты могут зависеть от позиции конкретных банков или провинциальных властей. Поставщик из провинции Сычуань, с которым работает один из импортеров, пытался открыть счет в банке в провинции Шаньдун, но ему отказали, поскольку принято решение открывать счета только местным компаниям. С такой проблемой в Сычуани столкнулся еще один собеседник. По его словам, подобные территориальные ограничения некоторые банки КНР ввели примерно в апреле – мае. Поставщик другого импортера также столкнулся с отказом в открытии счета на этом основании. Банкиры могут не отказывать официально, а предлагать ждать открытия счета шесть месяцев, а потом еще столько же, что неприемлемо для любой компании, знает он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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