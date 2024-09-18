У импортеров вновь возникли проблемы с платежами через банки Турции

Импортеры снова жалуются на проблемы с платежами через Турцию, банки которой пользуются высоким спросом у отечественного бизнеса для транзита платежей в другие страны, в том числе Европу. Причем давление идет с двух сторон – от турецких и европейских банков, которые подстраивают свой комплаенс под быстро меняющиеся реалии, рассказали «Ведомостям» три собеседника из числа импортеров и посредников. Также об этом знают генеральный директор АО «Первая группа» Алексей Порошин, партнер юрфирмы FTL Advisers Игорь Кузнец и управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев.