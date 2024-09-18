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У импортеров вновь возникли проблемы с платежами через банки Турции

Кредитные организации подстраивают свой комплаенс под быстро меняющиеся реалии
Артем Кульша
Турецкие банки стали больше опасаться санкций, а их банки-корреспонденты стали предъявлять повышенные требования к транзитным платежам/ AHMET BOLAT / ANADOLU AGENCY

Импортеры снова жалуются на проблемы с платежами через Турцию, банки которой пользуются высоким спросом у отечественного бизнеса для транзита платежей в другие страны, в том числе Европу. Причем давление идет с двух сторон – от турецких и европейских банков, которые подстраивают свой комплаенс под быстро меняющиеся реалии, рассказали «Ведомостям» три собеседника из числа импортеров и посредников. Также об этом знают генеральный директор АО «Первая группа» Алексей Порошин, партнер юрфирмы FTL Advisers Игорь Кузнец и управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев.

В прошлый раз российский бизнес столкнулся с проблемами при платежах через Турцию в начале года, когда банки многих стран, в том числе турецкие, стали массово отказывать в проведении транзакций. Это объяснялось риском подпадания под вторичные санкции, возникшим после того, как минфин США получил полномочия вводить ограничения против банков третьих стран. Но постепенно турецкие банки стали возобновлять платежи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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