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Центробанк судится со своим поставщиком IT-решений

Претензии могут быть связаны с прекращением поставок и техподдержки со стороны IBM
Артем Кульша
Мария Арялина
В 2021 г. «Терн» выиграл закупку Банка России на оказание услуг по технической поддержке программных продуктов IBM и передачу сертификатов, обеспечивающих такую поддержку/ Евгений Разумный / Ведомости

Центробанк подал иск к своему поставщику IT-решений АО «Терн» в Арбитражный суд Москвы. Регулятор российского финансового рынка требует от системного интегратора почти 255 млн руб. неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами, следует из материалов дела, с которыми ознакомились «Ведомости».

В августе 2021 г. «Терн» выиграл закупку Банка России на оказание услуг по технической поддержке программных продуктов американской компании IBM и передачу сертификатов, обеспечивающих такую поддержку, следует из данных электронной площадки «Сбербанк-АСТ». Заявки на участие в тендере тогда поступили еще от двух ООО – «Красткома» и «ИБС экспертизы», но именно «Терн» выиграл запрос котировок. В результате сумма закупки на три года вперед составила почти 15,2 млн руб. с НДС за техническую поддержку и еще $26,8 млн с НДС (более 1,99 млрд руб.) за передачу сертификатов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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