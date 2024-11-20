Центробанк судится со своим поставщиком IT-решений

В августе 2021 г. «Терн» выиграл закупку Банка России на оказание услуг по технической поддержке программных продуктов американской компании IBM и передачу сертификатов, обеспечивающих такую поддержку, следует из данных электронной площадки «Сбербанк-АСТ». Заявки на участие в тендере тогда поступили еще от двух ООО – «Красткома» и «ИБС экспертизы», но именно «Терн» выиграл запрос котировок. В результате сумма закупки на три года вперед составила почти 15,2 млн руб. с НДС за техническую поддержку и еще $26,8 млн с НДС (более 1,99 млрд руб.) за передачу сертификатов.