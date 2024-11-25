Псевдопоставщики обманывают российских импортеров по e-mail

Схема мошенничества по электронной почте выглядит следующим образом. Сначала на корпоративные e-mail импортера и его зарубежного поставщика одновременно приходит по несколько тысяч фишинговых писем, рассказывает источник в банке. После этого импортер получает письма якобы от своего зарубежного поставщика, а на самом деле – с подделанной мошенниками электронной почты: ее адрес отличается от настоящего одним символом, чего получатель обычно сразу не замечает.