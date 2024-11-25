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Псевдопоставщики обманывают российских импортеров по e-mail

Мошенники воспользовались увеличением числа звеньев в платежных цепочках
Артем Кульша
Екатерина Кинякина
Freepik

Российские импортеры все чаще становятся жертвами мошенничества по e-mail, рассказал «Ведомостям» собеседник в одном из банков. Активизацию мошенников с подобными схемами подтверждает и вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Артур Леер. Он связывает это с увеличением количества звеньев в платежных цепочках, что дает злоумышленникам больше возможностей для обмана.

Схема мошенничества по электронной почте выглядит следующим образом. Сначала на корпоративные e-mail импортера и его зарубежного поставщика одновременно приходит по несколько тысяч фишинговых писем, рассказывает источник в банке. После этого импортер получает письма якобы от своего зарубежного поставщика, а на самом деле – с подделанной мошенниками электронной почты: ее адрес отличается от настоящего одним символом, чего получатель обычно сразу не замечает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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