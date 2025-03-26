В России начались продажи долевого страхования жизни

В России начались продажи долевого страхования жизниПервый полис купили у «Ренессанс жизни», на финальной стадии подготовки и другие страховщики
В России продали первый полис долевого страхования жизни (ДСЖ) – его реализовала «Ренессанс жизнь», сообщил представитель компании. Срок полиса – три года, части страховой премии размещаются в открытый паевой инвестиционный фонд (ОПИФ) рыночных финансовых инструментов «ТКБ инвестмент партнерс – премиум. Фонд акций». Этим фондом управляет «ТКБ инвестмент партнерс». В базовом сценарии планируемая доходность инвестиционной части до вычета комиссий и налогов может составить 22,6–28,2% на горизонте года. В ближайшее время такой полис можно будет купить и онлайн, добавил представитель компании. Он не раскрыл стоимость первого проданного полиса, а также пропорцию страховой и инвестиционной частей.
Стратегии управляющей компании (УК) ТКБ включают инвестиции в инструменты с фиксированным доходом и акции российских компаний. Сейчас порог входа в ДСЖ у «Ренессанса» – 30 000 руб., но он может меняться в зависимости от партнера, рассказал «Ведомостям» директор департамента по инвестициям компании Владимир Тураев.