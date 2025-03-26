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В России начались продажи долевого страхования жизни

Первый полис купили у «Ренессанс жизни», на финальной стадии подготовки и другие страховщики
Мария Викулова
Долевое страхование жизни позволяет клиентам напрямую участвовать в управлении вложенными денежными средствами – но именно из-за этого инвестиционные риски несет сам клиент
Долевое страхование жизни позволяет клиентам напрямую участвовать в управлении вложенными денежными средствами – но именно из-за этого инвестиционные риски несет сам клиент / Freepik

В России продали первый полис долевого страхования жизни (ДСЖ) – его реализовала «Ренессанс жизнь», сообщил представитель компании. Срок полиса – три года, части страховой премии размещаются в открытый паевой инвестиционный фонд (ОПИФ) рыночных финансовых инструментов «ТКБ инвестмент партнерс – премиум. Фонд акций». Этим фондом управляет «ТКБ инвестмент партнерс». В базовом сценарии планируемая доходность инвестиционной части до вычета комиссий и налогов может составить 22,6–28,2% на горизонте года. В ближайшее время такой полис можно будет купить и онлайн, добавил представитель компании. Он не раскрыл стоимость первого проданного полиса, а также пропорцию страховой и инвестиционной частей.

Стратегии управляющей компании (УК) ТКБ включают инвестиции в инструменты с фиксированным доходом и акции российских компаний. Сейчас порог входа в ДСЖ у «Ренессанса» – 30 000 руб., но он может меняться в зависимости от партнера, рассказал «Ведомостям» директор департамента по инвестициям компании Владимир Тураев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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