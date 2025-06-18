Суд Гааги отказался передать активы «Газпрома» украинской компании

Окружной суд Гааги отказался взыскать активы «Газпрома» в Нидерландах в пользу украинской сельхозкомпании «Жнива», узнали «Ведомости» из материалов дела. Предприятие из Одессы пыталось получить компенсацию стоимости зерна, потерянного после того, как Россия заняла территории Запорожской и Херсонской областей Украины. По просьбе «Жнивы» хозяйственный суд Запорожской области признал «Газпром» alter ego («вторым я») России, но в суде Гааги украинская компания потерпела неудачу: суд решил, что в таком случае на «Газпром» распространяется государственный иммунитет.