Приток средств граждан во вклады резко замедлился в мае

Приток средств граждан во вклады резко замедлился в маеЦБ связывает это с тратами во время праздников и завышенными результатами апреля
Средства населения в банках в мае практически не изменились и выросли на незначительные 0,2%, или 100 млрд руб., достигнув 59,4 трлн руб., пишет ЦБ в обзоре развития банковского сектора. Относительно мая прошлого года остатки средств граждан в банках увеличились на 21,6%. Месяцем ранее они выросли гораздо существеннее – на 2,8%, или 1,6 трлн руб.
Низкий прирост в мае Банк России связывает с тратами во время праздников, а результат апреля считает несколько завышенным из-за авансирования майских социальных выплат.
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