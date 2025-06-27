Приток средств граждан во вклады резко замедлился в мае

Средства населения в банках в мае практически не изменились и выросли на незначительные 0,2%, или 100 млрд руб., достигнув 59,4 трлн руб., пишет ЦБ в обзоре развития банковского сектора. Относительно мая прошлого года остатки средств граждан в банках увеличились на 21,6%. Месяцем ранее они выросли гораздо существеннее – на 2,8%, или 1,6 трлн руб.