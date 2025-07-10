Sberbank Europe не смог оспорить ликвидацию в суде ЕС

Бывший Sberbank Europe, переименованный в MeSoFa Vermoegensver­waltungs, не смог оспорить собственную ликвидацию в суде ЕС, узнали «Ведомости» из материалов дела. Бывшая европейская «дочка» Сбербанка судилась с Единым советом по урегулированию (Single Resolution Board, SRB) – органом по урегулированию несостоятельности банков в еврозоне. Европейский центральный банк (ЕЦБ) вступил в дело на стороне SRB.