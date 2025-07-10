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Sberbank Europe не смог оспорить ликвидацию в суде ЕС

Банк лишился лицензии в 2022 году, но «Сберу» все равно удалось его продать
Артем Кульша
После начала СВО Sberbank Europe столкнулся с волной изъятий депозитов и, как следствие, ухудшением ситуации с ликвидностью
После начала СВО Sberbank Europe столкнулся с волной изъятий депозитов и, как следствие, ухудшением ситуации с ликвидностью / Ведомости

Бывший Sberbank Europe, переименованный в MeSoFa Vermoegensver­waltungs, не смог оспорить собственную ликвидацию в суде ЕС, узнали «Ведомости» из материалов дела. Бывшая европейская «дочка» Сбербанка судилась с Единым советом по урегулированию (Single Resolution Board, SRB) – органом по урегулированию несостоятельности банков в еврозоне. Европейский центральный банк (ЕЦБ) вступил в дело на стороне SRB.

В июне 2023 г. Сбербанк объявил о закрытии сделки по продаже 100% своей европейской «дочки» австрийской компании, контролируемой бизнесменом Штефаном Зочлингом. Сумму сделки банк не раскрыл.

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