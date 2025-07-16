Суд Англии вопреки санкциям разрешил выплату арендной платы жене Германа Хана

Супруга давнего бизнес-партнера Михаила Фридмана в декабре 2021 г. сдала свою квартиру на Итон-сквер, 86 в Лондоне некому Карану Анилу Чанане. Стороны заключили трехлетний договор аренды, ежемесячная плата составляла 37 700 фунтов стерлингов в месяц с выплатой раз в квартал. Но в апреле следующего года Великобритания ввела санкции против Хан, и Чанана по совету своих адвокатов перестал платить из опасения нарушить ограничения.