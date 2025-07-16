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Суд Англии вопреки санкциям разрешил выплату арендной платы жене Германа Хана

Съемщик лондонской квартиры Анжелики Хан боялся уголовного преследования и не платил ей с 2022 года
Артем Кульша
Арендатор обязался платить за аренду квартиры Анжелики Хан в Лондоне 37 700 фунтов в месяц
Арендатор обязался платить за аренду квартиры Анжелики Хан в Лондоне 37 700 фунтов в месяц / Скриншот панорам Google Maps

Высокий суд Англии и Уэльса разрешил выплату арендной платы в пользу жены бизнесмена Германа Хана Анжелики, несмотря на то, что она находится под санкциями Соединенного Королевства, узнали «Ведомости» из материалов дела.

Супруга давнего бизнес-партнера Михаила Фридмана в декабре 2021 г. сдала свою квартиру на Итон-сквер, 86 в Лондоне некому Карану Анилу Чанане. Стороны заключили трехлетний договор аренды, ежемесячная плата составляла 37 700 фунтов стерлингов в месяц с выплатой раз в квартал. Но в апреле следующего года Великобритания ввела санкции против Хан, и Чанана по совету своих адвокатов перестал платить из опасения нарушить ограничения.

Задолженность бывшего арендатора по уже истекшему договору составляет 791 000 фунтов. Также Хан требует от него выплаты 58 958 фунтов процентов. Часть долга (678 600 фунтов) юристы Чананы удерживают на своих счетах с обязательством выплатить адвокатам Хан после получения лицензии местного Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI) либо постановления суда, разрешающих платеж. По мнению Чананы, это делает обязательство частично обеспеченным.

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