Украина попросила о снисхождении в споре со структурой Фридмана из-за СВО

Киев прибег к этому аргументу в обоснование своего ходатайства о разделении спора с ABHH на две фазы: на первой, предлагал он, трибунал мог бы рассмотреть вопрос юрисдикции и суть спора, а на второй – размер понесенных ABHH убытков (количественная фаза), если первая стадия завершится победой люксембургской компании. «Украина постоянно подвергается нападениям и вынуждена защищать свою территорию и суверенитет, и одно только это обстоятельство существенно затрудняет ее способность надлежащим образом участвовать в настоящем разбирательстве и защищать себя в нем», – настаивал Киев.