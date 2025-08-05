Украина попросила о снисхождении в споре со структурой Фридмана из-за СВО

Украина попросила о снисхождении в споре со структурой Фридмана из-за СВОПо требованию Киева трибунал разделил разбирательство о конфискации бывшего Альфа-банка на две стадии
Украина использует военное противостояние с Россией, чтобы просить о снисхождении к ней в споре с ABH Holdings (ABHH), люксембургской структурой Михаила Фридмана и его бизнес-партнеров Петра Авена и Андрея Косогова, по поводу конфискации бывшего «Альфа-банка Украина». Об этом «Ведомости» узнали из материалов Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС), в котором рассматривается дело.
Киев прибег к этому аргументу в обоснование своего ходатайства о разделении спора с ABHH на две фазы: на первой, предлагал он, трибунал мог бы рассмотреть вопрос юрисдикции и суть спора, а на второй – размер понесенных ABHH убытков (количественная фаза), если первая стадия завершится победой люксембургской компании. «Украина постоянно подвергается нападениям и вынуждена защищать свою территорию и суверенитет, и одно только это обстоятельство существенно затрудняет ее способность надлежащим образом участвовать в настоящем разбирательстве и защищать себя в нем», – настаивал Киев.