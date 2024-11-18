Юлия Гадлиба: «Акционеры всегда будут хотеть большего, и это нормально»

– Наличие страхов и опасений у людей не означает, что не нужно менять их мышление, настраивая на долгосрочные цели. Ведь на более развитых рынках начинать копить и откладывать деньги на полис по страхованию жизни чуть ли не с рождения – это норма. У нас немножко другой взгляд на продукт, для многих полис страхования жизни – это больше про инвестиции, а не про накопление и формирование подушки безопасности на длинном горизонте. И я считаю, что предлагать такие возможности и формировать культуру длинных сбережений – это как раз правильно. А еще к этой программе в плане взносов может присоединиться не только государство, но и работодатель. Чтобы удерживать сотрудников, он может предлагать этот продукт в рамках полиса ДМС. У нас сейчас есть уже несколько крупных клиентов, которые к нам обратились, после того как мы получили лицензию. Я думаю, это может стать новым трендом.