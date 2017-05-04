Биржевой курс евро превысил 63 рубля впервые с середины марта

Курс евро на торгах Московской биржи вырос на 53 коп. по отношению к закрытию предыдущих торгов и около 13.00 мск превысил отметку в 63 руб. впервые с 14 марта 2017 г. Затем рост евро продолжился и к 13.10 мск достиг 63,1 руб. Курс доллара также вырос – до 57,7 руб.

Снижению рубля способствует падающая цена на нефть. Июльский фьючерс на нефть марки Brent снижался до уровня $50,3 за баррель. Давление на рубль оказывает и рост доллара на мировом рынке после вчерашнего релиза по итогам заседания ФРС США, оставившего возможность повышения процентной ставки уже в июне.