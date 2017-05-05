Сбербанк устранил технические неполадки с операциями по картам

Сбербанк сообщил, что устранил неполадки, из-за которых у клиентов возникли проблемы с проведением расчетов по операциям с использованием банковских карт. Жалобы больше не поступают, сказали ТАСС в контактном центре банка. Там подтвердили, что были проблемы у некоторых клиентов по всем сервисам и что это было связано с техническими причинами. Сейчас проблема решена, все операции проходят в нормальном режиме, сказал представитель контактного центра.

Технические сбои наблюдались на протяжении примерно 20 минут при оплате картами Сбербанка в других российских банках, сказали в пресс-службе кредитной организации. Там уточнили, что неполадки произошли вне периметра систем банка. «Сегодня эквайринг «лег» практически по всей стране. Это произошло уже второй раз за месяц», — сказал источник Банки.ру в банке-партнере. «Инцидент не повлиял на обслуживание карт Сбербанка в сети Сбербанка. В настоящее время карты обслуживаются в штатном режиме», - добавили в пресс-службе.