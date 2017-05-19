Рекомендации по акциям: инвестбанки переоценили медиасектор

JPMorgan провел переоценку компаний медиасектора:

- понизил рекомендацию по GDR Mail.ru Group с «держать» до «продавать», прогнозная стоимость $22,5 не изменилась;

- повысил прогнозную стоимость акций «Яндекса» с $30 до $33, рекомендация «покупать» не изменилась.

UBS провел переоценку компаний медиасектора:

- повысил прогнозную стоимость GDR Mail.ru Group с $27,7 до $32,5, рекомендация «покупать» не изменилась;

- повысил прогнозную стоимость акций «Яндекса» с $27,2 до $33, рекомендация «покупать» не изменилась.

Альфа-банк понизил рекомендацию по GDR Mail.ru Group с «держать» до «продавать», а прогнозную стоимость – с $23 до $22,2.

«Сбербанк CIB» провел переоценку компаний нефтегазового сектора:

- повысил рекомендацию по акциям «Татнефти» с «держать» до «покупать», а прогнозную стоимость – с $7 до $8;

- понизил прогнозную стоимость акций «Роснефти» с $7,5 до $6, сохранив рекомендацию «держать»;

- повысил прогнозную стоимость привилегированных акций «Транснефти» с $1000 до $2500, сохранив рекомендацию «продавать».

«Сбербанк CIB» повысил прогнозную стоимость акций QIWI с $12,97 до $14,99, рекомендация «продавать» не изменилась.

Morgan Stanley повысил прогнозную стоимость акций QIWI с $15 до $20, рекомендация «держать» не изменилась.