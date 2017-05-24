Сбербанк увеличил квартальную прибыль на 41,5%

Сбербанк опубликовал финансовый отчет за I квартал 2017 г. Прибыль госбанка по МСФО выросла на 41,5% - до 166,6 млрд руб. с 117,7 млрд руб. годом ранее. К IV кварталу 2016 г. прибыль также выросла - на 17,5%. Котировки Сбербанка к 10.25 мск выросли на 1%.

Сбербанк в I квартале значительно снизил расходы на резервы под обесценение кредитного портфеля (67,4 млрд руб. по сравнению с 84,3 млрд руб. за аналогичный период 2016 г.).

«Кредитный портфель до вычета резерва под обесценение сократился на 2,7% до 18,2 трлн руб. в I квартале 2017 г. относительно IV квартала 2016 г. Сокращение кредитного портфеля корпоративных клиентов произошло преимущественно под влиянием переоценки валютной составляющей. На динамику кредитного портфеля физических лиц в основном повлиял рост ипотечных кредитов (на 1% за I квартал)», - пишет Сбербанк.

В 2016 г. у Сбербанка была рекордная прибыль по МСФО, тогда она выросла почти вдвое по сравнению с кризисным 2015 г., достигнув 541,9 млрд руб. Наблюдательный совет Сбербанка по итогам прошлого года рекомендовал собранию акционеров одобрить дивиденды в размере 25% чистой прибыли по МСФО, что составит 135,5 млрд руб. – рекордный показатель в истории банка. Собрание акционеров Сбербанка состоится в эту пятницу, 26 мая.