Французский банк BNP-Paribas оштрафован на $350 млн

Отделение французского банка BNP-Paribas в США оштрафовано на $350 млн за «манипуляции с котировками иностранных валют, сговор и сфальсифицированные сделки в ущерб вкладчикам». Об этом объявило в среду управление финансовых услуг (УФУ) штата Нью-Йорк.

Как уточнила в распространенном заявлении главный инспектор управления Мария Вульо, такое решение достигнуто «по обоюдному согласию сторон». BNP-Paribas инкриминировалось «длительное нарушение банковских законов Нью-Йорка» в области «глобального бизнеса курсов иностранных валют».

УФУ в ходе разбирательства выявило «существенные недостатки в системе надзора за деятельностью этого банка, которые в конечном счете позволили более десяти его трейдерам и продавцам беспрепятственно совершать злоупотребления» в период 2007-2011 гг. По утверждению управления, в противоправные схемы были вовлечены работники банка как в Нью-Йорке, так и в Лондоне, Токио и ряде других финансовых центров мира. Нарушители «были уволены, подвергнуты дисциплинарным наказаниям или переведены на другие должности», отмечает управление.

По его информации, группу трейдеров, занимавшихся такими операциями, остальные сотрудники BNP-Paribas негласно называли «картелем». Его «сотрудники» занимались главным образом валютными операциями с денежными единицами ЮАР, Венгрии и Турции. При этом в целях сокрытия факта обмена персональными данными клиентов банка по электронной почте использовалась система шифровки, известная только узкому кругу посвященных лиц.