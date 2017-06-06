Банк «Югра» получил 20 млрд рублей в капитал от компании основного акционера

Radamant Financial мажоритарного акционера банка «Югра» Алексея Хотина предоставила 20 млрд руб. банку «Югра», сообщила пресс-служба кредитной организации. Основной акционер принял решение о прекращении обязательств банка по возврату суммы основного долга по заключенным ранее договорам субординированного депозита. Полученные средства будут переведены в капитал банка в полном объеме и отражены на балансе.

Банк «Югра» получит около $500 млн в базовый капитал от акционеров в виде конвертации субординированного депозита в капитал, сообщила на минувшей неделе пресс-служба банка со ссылкой на президента Алексея Нефедова. Субординированные депозиты «Югра» привлекала от двух акционеров – Dassault Ventures и Radamant Financial, через которую 52% банка контролирует Алексей Хотин.

В результате конвертации всех субординированных депозитов в капитал, а также если в капитале будет учтена промежуточная прибыль на 7,6 млрд руб., все три коэффициента достаточности капитала (базового, основного и общего) составят около 15,8–15,9%. Это может позволить банку без нарушения нормативов или дополнительной помощи извне создать резервы на сумму около 28 млрд руб.

Во второй половине мая «Югра» получила предписание ЦБ с требованием, в частности, досоздать резервы более чем на 40 млрд руб., писали «Ведомости». Банк эту информацию не подтвердил и не опроверг.