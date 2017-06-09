Google и Facebook нанимают специалистов по контактам с российскими чиновниками

Google и Facebook хотят нанять специалистов и ищут кандидатов на должность менеджера по взаимодействию с российскими властями, сообщает «Интерфакс».

Московский офис Google ищет человека, который будет взаимодействовать с политиками в составе правительства и за его пределами и консультировать команду по местным особенностям развития и продвижения сервисов, сообщает агентство. Требования к соискателям: у них должен быть опыт взаимодействия с чиновниками и госструктурами, способность легко вникать в сложные технические и политические вопросы, а также чувство юмора и отличные коммуникативные навыки.

Facebook ищет такого человека для работы в Варшаве. В описании вакансии говорится, что у этого сотрудника должен быть «страстный интерес к сервисам, подобным Facebook, и глубокое понимание политической и законодательной динамики в России». Он должен в идеале владеть русским и английским, иметь опыт работы с политиками и чиновниками самого высокого уровня и страстно верить в общественную пользу интернета вообще и Facebook в частности. Такому сотруднику предстоит информировать компанию об особенностях местного законодательства и его изменениях, которые непосредственно затронут работу соцсети, представлять компанию на встречах с чиновниками и вырабатывать официальную позицию команды по тем или иным общественным вопросам.