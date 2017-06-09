Госдума продлила полномочия председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной

Депутаты Госдумы проголосовали за продление полномочий председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной. За это решение проголосовали 360 депутатов, против — пятеро, один воздержался. Трансляция заседания велась на сайте Госдумы.

В марте президент России Владимир Путин на встрече с Набиуллиной сообщил ей, что внесет в Госдуму ее кандидатуру для продления полномочий на посту председателя Центробанка. Президент выразил надежду, что ЦБ под руководством Набиуллиной продолжит действовать независимо и уверенно.

Набиуллина занимает пост председателя Банка России с июня 2013 г., текущий срок ее полномочий заканчивается в июне 2017 г. В середине 2013 г. срок полномочий главы Центробанка был увеличен с четырех до пяти лет.