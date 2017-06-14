Нацбанк Белоруссии перестает учитывать российский рубль в расчете золотовалютных резервов

Национальный банк Белоруссии сообщил, что с 1 июля перестанет учитывать российский рубль в составе своих золотовалютных резервов. Как передает Reuters, с этого дня белорусский регулятор полностью перейдет на международные стандарты при расчете резервов. До сих пор c 2004 г. он ежемесячно публиковал и показатели резервов, рассчитанные по национальной методике, и показатели, рассчитанные по методике МВФ.

Национальные стандарты, кроме российского рубля, предполагали включение в состав резервов драгоценных камней и металлов, не относящихся к монетарному золоту. На 1 июня резервы Белоруссии, рассчитанные по стандартам МВФ, составляли $5,2 млрд, по национальным стандартам - $5,6 млрд.

Решение о переходе на единый расчетный показатель международных резервных активов (МРА) нацбанк принял «в рамках комплексной работы по совершенствованию подходов к управлению золотовалютными резервами, проводимой с применением опыта, полученного в ходе участия в Программе по консультированию и управлению резервами Всемирного банка, рекомендаций МВФ и практики управления официальными резервными активами центральными банками других государств», цитирует «Белта». Также регулятор учел опыт сотрудничества с международными финансовыми организациями, рейтинговыми агентствами и банками-контрагентами, которые при определении объема золотовалютных резервов Белоруссии, как правило, ориентируются на информацию о показателе резервов в расчете по стандартам МВФ.

Нацбанк собирается использовать оставшиеся на его балансе активы для «исполнения соответствующих обязательств Национального банка и Правительства Республики Беларусь», также они могут выступать в качестве дополнительного источника пополнения золотовалютных резервов, цитирует Reuters.