ЦБ: За забалансовые вклады можно сажать на 6 лет

Формирование забалансовых вкладов в банках может грозить лишением свободы на срок до 6 лет, в составе организованной группы - на срок до 10 лет, рассказал в интервью «Интерфаксу» директор юридического департамента ЦБ Алексей Гузнов.

Самым громким случаем формирования забалансовых вкладов стал Мособлбанк, у которого «тетрадка» таких депозитов составила около 76 млрд руб., но подобные схемы использовали и другие банки. По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), в 2016-2017 гг. госкорпорации из-за так называемой «двойной бухгалтерии» пришлось восстановить права 73 000 вкладчиков на сумму около 61 млрд руб.

«Как следствие, банки не платили страховые взносы в систему страхования вкладов, и, что еще более опасно, при отзыве лицензии у такого банка вкладчики не могли сразу получить возмещение по своим вкладам. По данным АСВ, от действий таких "банкиров" пострадало более 70 000 человек. Мы очень надеемся во взаимодействии с правоохранительными органами завершить работу над законопроектом в ближайшее время и вынести его на публичное обсуждение», - заявил Гузнов.

Он уточнил, что это будет отдельный состав преступления. При его формулировании было важно отделить ситуации, связанные с операционными ошибками, от сознательной и планомерной работы по выведению вкладов граждан за баланс.

«Обсуждались различные варианты. Остановились на том, что преступным признается деяние, связанное с невнесением в документы сведений о размещенных физическими лицами в банке денежных средств на сумму свыше 5 млн руб. Предполагается, что санкция за данное преступление будет близкой к санкции за фальсификацию отчетности, то есть до шести лет лишения свободы, а при совершении преступления в организованной группе - до десяти лет», - рассказал он.