Brent торгуется на уровне $46,57 за баррель

К 9.55 мск среды августовские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на уровне $46,57 за баррель, августовские фьючерсы на WTI в Нью-Йорке - у $44,09 за баррель. За торги вторника Brent подорожала на $0,82 (1,8%), до $46,65 за баррель, WTI - на $0,86 (2%), до $44,24 за баррель, напоминает «Интерфакс». После роста котировок в течение четырех торговых сессий подряд началась коррекция, трейдеры обеспокоены данными Американского института нефти (API) об увеличении ее товарных запасов в США, цитирует агентство The Wall Street Journal.

По оценкам API, за минувшую неделю нефтяные резервы США выросли на 851 000 баррелей, тогда как рынок рассчитывал на их сокращение в результате приостановки части операций в Мексиканском заливе из-за тропического урагана «Синди». Запасы бензина, по данным API, выросли на 1,4 млн баррелей, дистиллятов - на 678 000 баррелей.

Минэнерго США обнародует свои данные о запасах позднее в среду. Опрошенные S&P Global Platts аналитики прогнозируют сокращение запасов на 3,25 млн баррелей за прошлую неделю.