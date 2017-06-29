Сбербанк сократит число бухгалтеров в три раза

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Сбербанк сократит число бухгалтеров в штате в три раза, до 500 человек. Об этом сообщил президент и председатель правления банка Герман Греф. «В Сбербанке работало 33 000 бухгалтеров, на сегодняшний день у нас их работает 1500, а будет работать 500 человек», — сказал Греф. Сроки сокращения штата бухгалтеров он не уточнил.

Также, по словам Грефа, будет уменьшаться штат андеррайтеров: их численность в течение трех лет сократится с 4500 до 1500 человек. «В Сбербанке шесть лет назад в бэк-офисе работало 59 000 человек, сегодня работает 12 000, в 2018 г. будет работать 5000 человек. По нашим оценкам, еще через три года будет работать в лучшем случае 1000», — заявил Греф.

В январе президент банка говорил, что общее число сотрудников Сбербанка к 2025 г. может сократиться вдвое. Он уточнил, что сокращение штата связано с предстоящей digital-трансформацией банка, то есть с переводом услуг в цифровую сферу.