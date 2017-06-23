Сбербанк обойдется без штампа в паспорте

Сбербанк постепенно смягчает требования к оформляющим кредитные карты Аднрей Махонин / Ведомости

Сбербанк отменил требования к месту регистрации клиента при выдаче кредитных карт. До июня, обращаясь за кредиткой в какой-либо из территориальных банков Сбербанка, заемщик должен был иметь регистрацию в этом же регионе. «Анализ показал, что этот параметр не является определяющим при расчете платежеспособности и надежности», – объясняет исполнительный директор по развитию кредитных карт Сбербанка Игорь Ковалев.

Требования были связаны с оценкой риска заемщиков, продолжает он. Это создавало сложности при оформлении кредитных карт для ряда клиентов, признает Ковалев: например, в Москве проживает много иногородних клиентов. По его оценке, отмена требования к регистрации позволит увеличить продажи кредитных карт для ряда территорий на 1–3%.

Для получения потребительского кредита по-прежнему нужна отметка о временной регистрации, указано на сайте госбанка. У клиента должна быть временная или постоянная регистрация в регионе, где он собирается брать кредит, подтвердила пресс-служба банка, зато источник дохода может быть в любом регионе.

Для «ВТБ 24» и розничного бизнеса ВТБ не важно, где клиент подал заявку на кредит или карту, говорит представитель группы, единственное условие для оформления кредита – наличие регистрации в любом регионе присутствия банка.

«По нашему опыту, если заемщик живет не там, где прописан, некоторые банки рассматривают его как более рискового клиента», – указывает региональный директор скоринговой компании FICO Евгений Штеманетян. Такого клиента труднее найти, в случае если у него возникнет просроченная задолженность, объясняет он. Банков с таким подходом немного, рассказывает Штеманетян: большинство не включают этот фактор в риск-модель. Сложно проверить, где на самом деле живет человек, предупреждает он.

Как правило, при переезде человек получает новую работу, а во время испытательного срока вероятность дефолта заемщиков возрастает, замечает зампред правления «ОТП банка» Сергей Капустин. Но у банка нет гарантии того, что после получения кредита по месту постоянной регистрации клиент не переедет, продолжает он, поэтому, возможно, для банка нет особой разницы, где клиент получает кредит. В POS-кредитовании у «ОТП банка» требований к регистрации в регионе получения кредита нет.

Альфа-банк кредитует заемщиков вне зависимости от места их регистрации, рассказывает директор по развитию бизнеса потребкредитования и стратегических партнерств Дмитрий Жиздюк: «Заемщики могут свободно брать кредиты, если они зарегистрированы в любом регионе присутствия банка».

Представитель «Тинькофф банка», который, по собственным данным, занимает 2-е место на рынке кредитных карт, заявил, что банк смотрит на регистрацию, но только для верификации клиента.

Сбербанк постепенно смягчает требования к оформляющим кредитные карты. С 1 мая он снизил возрастной ценз: ранее кредитку в банке могли оформить люди старше 25 лет, теперь – с 21 года. С апреля банк начал перевыпуск карт в любом отделении, а не только там, где она была оформлена. С 1 июня Сбербанк повысил кредитный лимит для карт Credit Momentum со 120 000 до 600 000 руб., говорит Ковалев. Раньше, даже если клиенту был предодобрен кредитный лимит на большую сумму, клиенты получали Credit Momentum только со 120 000 руб. Люди часто выбирают этот продукт, поскольку он может быть оформлен всего за несколько минут в ближайшем офисе банка при наличии предодобренного лимита, говорит Ковалев. По его словам, каждый месяц с этой проблемой сталкивалось до 10% клиентов.