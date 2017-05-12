Сбербанк начал выпуск карт без привязки к отделению

Сбербанк России решил проблему перевыпуска пластиковых карт для клиентов, у которых уже есть карта другого территориального подразделения Сбербанка. Как передает «Интерфакс», это объявил на пресс-конференции 12 мая зампред правления банка Александр Торбахов. «У нас была такая проблема, если клиент имеет карту в одном территориальном банке и не может ее выпустить в другом, - эта проблема решена, - сказал он. - Сегодня вы можете выпустить карту с доставкой в любое отделение любого территориального банка или даже там заказать ее изначально».

До сих пор человек, бывший, к примеру, клиентом Среднерусского банка Сбербанка, не мог получить новую карту в Московском банке. По словам Торбахова, недавно был зафиксирован случай, когда клиенту перевыпустили автоматически карту и доставили ее в тот регион, где человек уже не проживает. «Мы эту сейчас решили проблему. Вы можете просто перезаказать новую карту и в течение трех дней получить. Единственное, что сегодня нельзя, - это когда карта уже находится в выпуске несколько дней, вы ее не можете перенаправить. Но можно ее отменить и заказать новую», - заявил зампред Сбербанка и добавил, что и эта проблема будет решена до конца года.