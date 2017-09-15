Банки России в августе увеличили заимствования у ЦБ на 736 млрд рублей

Банки России в августе увеличили заимствования у Центробанка России на 736 млрд руб., что в 1,6 раза больше по сравнению с предыдущим месяцем, до 2,1 трлн руб., передает «Интерфакс» со ссылкой на материалы регулятора. Удельный вес средств, привлеченных от Банка России, в пассивах кредитных организаций вырос за месяц с 1,6% до 2,5%.

ЦБ с 1 сентября ввел МЭПЛ - дополнительный механизм помощи банкам, испытывающим временные проблемы с ликвидностью. До официального объявления о запуске этого инструмента регулятор уже в августе выделил средства проблемному банку «Открытие», но объем этих средств до сих пор не раскрыт.

«Мы принимали решение по предоставлению ликвидности банку "Открытие" до принятия решения по инструменту МЭПЛ, но это было в рамках готовящегося решения. Отчетность в нормальном порядке будет раскрываться», - заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в пятницу на пресс-конференции.