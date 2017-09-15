Просроченный банк

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Кредиты в кармане у Алексея Хотина Максим Стулов / Ведомости

Еще 28 июля отрицательный капитал банка оценивался в 2 млрд руб., следует из «Вестника Банка России». Однако за месяц, прошедший с момента отзыва лицензии, заемщики банка практически перестали платить по долгам и у 130 из 140 заемщиков-юрлиц образовалась просроченная задолженность по основному долгу и процентам на общую сумму 11,7 млрд руб., объясняет руководитель временной администрации «Югры» Галина Алексенцева (ее цитирует пресс-служба ЦБ): общая задолженность этих заемщиков составляет порядка 233 млрд руб., или 87% кредитного портфеля.

«Для сравнения: на дату выхода в банк временной администрации ЦБ величина просроченных платежей составляла 1,5 млрд руб., т. е. величина просроченных платежей выросла за месяц почти в 8 раз. По имеющейся в распоряжении временной администрации информации, в отношении ряда крупных заемщиков банка арбитражным судом уже возбуждены дела о признании их банкротами», – заявила Алексенцева. По этой просроченной задолженности временной администрацией были доформированы резервы, следствием чего стало увеличение дыры.

«Причины переоценки резервов под действующие кредиты банка нам не понятны, – заявил экс-президент «Югры» Алексей Нефедов (его цитирует агентство «Прогресс», занимающееся информационным сопровождением банка). – За все время обслуживания этих кредитов в банке не возникало вопросов к компаниям, оценка залогов была справедливой и основывалась на независимых оценках, платежи по выданным кредитам также происходили своевременно». Банк не согласен с действиями ЦБ, заявил Нефедов, в том числе с оценкой активов банка.

Убытки мертвого банка Активы «Югры» на начало сентября снизились на 43% до 113 млрд руб., следует из опубликованного в «Вестнике Банка России» баланса. В основном снижение произошло за счет кредитного портфеля: он сжался со 162 млрд до 78 млрд руб. Убыток «Югры» на 8 сентября составил 135 млрд руб., с конца июля он увеличился на 84 млрд.

По данным ЦБ, не менее 80% кредитов приходится на структуры собственников «Югры» (основной акционер – Алексей Хотин. – «Ведомости»), это порядка 200 млрд руб., считает Алексенцева. По ее словам, банк не создал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери. Подавляющее большинство этих кредитов неоднократно реструктурировалось и можно сделать вывод, что данные активы фактически являются невозвратными, констатирует Алексенцева. Выводы ЦБ о «техническом характере» кредитного портфеля банка подтвердила проверка: в августе прокуратура Москвы совершила выезды по адресам регистрации заемщиков банка и выяснила, что эти фирмы по адресам регистрации не располагались, заметила руководитель временной администрации «Югры».

«Этот кейс один из крайне неприятных в череде отзывов из-за безответственного поведения собственников, которые создали карманный банк для финансирования прежде всего своих проектов, но при этом активно, в случае «Югры» – крайне агрессивно – обходили и ограничения регулятора, привлекая средства вкладчиков», – заявила в четверг председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

По состоянию на 1 июля, когда ЦБ в последний раз публиковал отчетность «Югры», кредитный портфель банка в размере 257 млрд руб., представленный преимущественно корпоративными кредитами, был обесценен только на треть, говорит методолог «Эксперт РА» Юрий Беликов. «В принципе, Банк России уже заявлял, что до 90% кредитного портфеля банка приходилось на финансирование связанных с его бенефициарами лиц, но фактически временная администрация не спешила признавать это абсолютным невозвратом, т. е. выведенными активами», – рассуждает он. Впрочем, для рынка это уже ни на что не влияет, полагает Беликов: «АСВ произвело выплаты почти всем вкладчикам, так как они в основном укладывались в страховые лимиты, а рыночных корпоративных клиентов к моменту отзыва лицензии в банке почти не осталось».

ЦБ отозвал лицензию у «Югры» 28 июля, через 18 дней после введения временной администрации в лице Агентства по страхованию вкладов.