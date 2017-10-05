Объем выдачи ипотечных кредитов превысил 1 трлн рублей​

За период с января по август текущего года банки выдали более 600 000 ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму свыше 1 трлн руб. Об этом говорится в пресс-релизе ЦБ.

Как отмечается в сообщении, процентные ставки по ИЖК продолжают снижаться шестой месяц подряд. Средневзвешенная ставка по ИЖК в августе уменьшилась на 0,36 п. п. до 10,58%. Благодаря этому в августе удалось профинансировать более 90 000 ипотечных сделок на сумму свыше 174 млрд руб. (на 10 000 сделок и на 19,5 млрд руб. больше, чем в июле).

В результате в последнем летнем месяце банки выдали 16% всех ИЖК с начала года.