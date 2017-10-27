ЦБ снизил ключевую ставку до 8,25% годовых

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BBC узнала о подарке Жириновскому от правительства за лояльность

В благодарность за лояльность лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому правительство собирается передать многоэтажное здание на Ленинском проспекте, ныне принадлежащее Российской академии наук, сообщила Русская служба BBC. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерствам, РАН и курирующему имущество Академии Федеральному агентству научных организаций (ФАНО) подготовить предложения о передаче Институту мировых цивилизаций здания по адресу Ленинский проспект, д. 1/2, кор. 1, сказали источник ВВС, близкий к Кремлю, и федеральный чиновник. Институт мировых цивилизаций основан ЛДПР и лично Жириновским. Это частный институт, обучение в нем платное, он работает с 1999 г. и обучает студентов по специальностям «политология», «экономика», «международные отношения».

В пресс-службе РАН и в секретариате курирующего ФАНО вице-премьера Аркадия Дворковича подтвердили, что такое поручение получили. Росимущество и ФАНО оперативно на запрос ВВС не ответили. В пресс-службе правительства о подготовке такого документа ничего не знают.

Передача институту нового здания - это уступка Жириновскому в обмен на его согласие принять участие в президентских выборах 2018 г., объяснил источник ВВС, близкий к Кремлю. Эту версию считает логичной эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников, по его мнению, Жириновский заслужил благодарность за работу по имитации оппозиции и сбору голосов избирателей, готовых «голосовать либо за ультраправых, либо за клоунов». По словам источника, одобрение Кремлем выдвижения Ксении Собчак огорчило лидеров парламентских партий, в том числе и Жириновского. Получив здание для института, лидер ЛДПР, скорее всего, все же согласится пойти на выборы, добавил собеседник ВВС. Накануне прошлых президентских выборов Жириновский уже получал подобный подарок: Институт мировых цивилизаций получил в пользование здание на Беговой улице, где сейчас находится общежитие вуза, добавил он. В Росреестре нет данных о нынешнем владельце общежития, отмечает ВВС.

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев заявил, что передача здания институту не связана с выборами: «Планируется развивать вуз, выходить на большее количество студентов, существуют нормативы Министерства образования, под каждого студента необходимо определенное количество метров».

Институт мировых цивилизаций сейчас размещен по адресу 1-й Басманный переулок, д. 3, стр. 1. Это историческое здание он получил в бесплатное пользование в 2002 г., в 2015 г. оно перешло в собственность вуза. В 2016 г. оно было продано компании «Раритет-М», следует из данных Росреестра. 10% в «Раритете-М» принадлежит Лебедевой Галине Александровне - полной тезке бывшей жены Жириновского.

Несколько лет назад в здание в Басманном переулке переехал центральный аппарат ЛДПР. В июне 2017 г. РБК сообщил, что Жириновский направил письмо Владимиру Путину с просьбой выделить студентам новое здание, так как в Басманном переулке всем стало тесно. Лебедев подтвердил, что такая просьба была, но уточнил, что она адресовалась «всем». Он добавил, что Жириновский лично просил Путина о новом здании на одной из последних встреч.

Обучение в Институте мировых цивилизаций стоит от 80 000 до 100 000 руб. в год, единовременно в вузе обучаются до 4000 человек. «Выпускники института работают в партии ЛДПР, в Государственной думе, в компании "Макдоналдс", в психиатрической больнице №3 им. Гиляровского», - процитировала ВВС раздел «наши выпускники» на сайте вуза.