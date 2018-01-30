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Сбербанк подтвердил переговоры с Emirates NBD о продаже турецкой «дочки»

Сбербанк приступил к переговорам с одним из крупнейших банков ОАЭ Emirates NBD о возможности продажи доли в уставном капитале своей турецкой «дочки» Denizbank, говорится в сообщении российского госбанка.

«Обсуждения находятся на начальной стадии, в настоящий момент нет точной информации о том, состоится ли сделка», – указывают в кредитной организации.

О том, что Сбербанк обсуждает продажу Denizbank с арабскими банками, в том числе с крупнейшим дубайским банком Emirates NBD, ранее сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации Reuters, заинтересованность в покупке проявили и банки из Китая.

Сбербанк приобрел Denizbank, турецкую «дочку» Dexia SA, за 2,8 млрд евро в 2012 г. На конец сентября Denizbank был на девятом месте по размеру активов среди банков Турции.