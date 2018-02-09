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Сбербанк начал выдавать ипотеку под 6% для семей с детьми

Сбербанк начал выдавать ипотечные кредиты для семей с двумя детьми по льготной ставке 6% годовых, сообщает пресс-служба госбанка. «Ипотека под 6% – это действительно ощутимая поддержка для семей с детьми. Программа уникальна для нашей страны и может дать серьезный импульс развитию рынка недвижимости и ипотечного кредитования», – цитируются в сообщении слова директора дивизиона «Домклик» Сбербанка Николая Васева.

Льготная ставка 6% действует три года для граждан России, у которых родился второй ребенок в период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г., и пять лет – в случае рождения третьего ребенка в тот же период. После окончания льготного периода ставка не должна превышать размер ключевой ставки ЦБ, действующей на дату выдачи кредита, плюс 2 п. п.

Период действия льготной ставки для семей с двумя детьми может быть продлен в случае рождения после выдачи ипотеки третьего ребенка. Недвижимость можно приобрести на первичном рынке как на стадии строительства, так и уже с оформленным правом собственности.

Первоначальный взнос в рамках программы составляет не менее 20%, также обязательным требованием является страхование жизни, здоровья и залога. При покупке жилья в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти сумма кредита составит до 8 млн руб., на остальной территории России – до 3 млн руб.

Госпрограмма льготной ипотеки под 6% для семей с двумя детьми была запущена по поручению президента Владимира Путина. Заявки на участие в программе можно подавать через Агентство ипотечного и жилищного кредитования и банки-партнеры. Об участии в программе уже заявили ВТБ, «Российский капитал», «Левобережный», Совкомбанк, «Зенит», «Абсолют банк», ТКБ.