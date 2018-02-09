Стоимость нефти Brent опустилась ниже $63 за баррель

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Венгрия увеличит закупки газа у Румынии для снижения зависимости от России

Власти Венгрии в ближайшее время планируют заключить контракты на поставки газа из Румынии для снижения энергетической зависимости от России на газовом рынке, передает Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра страны Виктора Орбана.

По его словам, Венгрия собирается на протяжении 15 лет закупать у Румынии более 4 млрд кубометров газа ежегодно, начиная с 2022 г. Орбан заявил на пресс-конференции, что тендер на поставки газа из Румынии выиграли три венгерские компании. Однако он не стал раскрывать их названия.

«Мы подпишем соглашение, которое позволит в течение следующих 15 лет импортировать более 4 млрд кубометров газа ежегодно из Румынии», - сказал Орбан. «Эпоха российской газовой монополии закончится в Венгрии... поскольку мы сможем покрыть более половины нашего импорта из других источников, в данном случае румынских», - добавил он.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), ежегодно Венгрия импортирует 6,8 млрд кубометров, самостоятельно добывая при этом 1,8 млрд кубометров газа. Большую часть газа Венгрия покупает у России по долгосрочному соглашению о поставках. Потребление газа в Венгрии в 2015 г. составляло около 7,5 млрд кубометров. В последние годы оно сократилось, включая область домашних хозяйств, несмотря на снижение цен.

Трансграничное трубопроводное соединение между Венгрией и Румынией пока еще не функционирует. Венгрия и Румыния 6 февраля договорились создать технические условия для поставок природного газа в Венгрию с 2020 г.