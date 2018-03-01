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ВТБ покинул зампред Михаил Сухов

Заместитель президента - председателя правления ВТБ Михаил Сухов покинул свою должность 28 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя кредитной организации. Получить комментарий Сухова о его дальнейших планах агентству пока не удалось. Замену Сухову в банке искать не планируют, его обязанности перераспределят между профильными зампредами.

Ранее в четверг о скорой отставке Сухова сообщила газета «Коммерсантъ». Банкир проработал в группе ВТБ более года. Он отвечал за риски при постепенном переходе ВТБ на «Базель-3», а также проблемы налоговой политики. До прихода в группу он более 10 лет проработал в Центробанке. Он работал зампредом Банка России и курировал надзор за системно значимыми кредитными организациями, а также лицензирование и финансовое оздоровление кредитных организаций.

Среди причин источники газеты называли неспособность топ-менеджера сработаться с командой, а также то, что он не сумел помочь группе в «укреплении взаимопонимания с регулятором», что, собственно, и было его ключевой задачей. Сейчас он, по информации издания, занимается поиском новой работы.