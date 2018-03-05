Сбербанк запустил новый социальный сервис для детей
Сбербанк запустил новый социальный сервис для детей «Островок безопасности». Об этом говорится в пресс-релизе банка. В рамках проекта любой офис Сбербанка станет местом, куда может обратиться за помощью потерявшийся ребенок, отмечается в сообщении.
Детские «Островки безопасности» гарантируют, что любой потерявшийся ребенок, обратившийся за помощью в отделение Сбербанка, будет находиться в безопасном месте под присмотром сотрудника банка. Сотрудники банка также свяжутся со скорой помощью и полицией, чтобы сообщить о потерявшемся ребенке.
«Согласно стратегии развития, Сбербанк строит экосистему, которая подразумевает не только финансовые продукты, но и социальные программы, направленные на различные группы наших клиентов, — говорит заместитель председателя правления Сбербанка Александр Торбахов. — Проект, нацеленный на заботу о детях, как о наиболее незащищенной категории, — вклад банка в наше общее будущее».