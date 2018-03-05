Сбербанк запустил новый социальный сервис для детей

Политика

Новости

Новый заместитель Тулеева подарил все акции «Колмара» жене

Бывший гендиректор угледобывающей компании «Колмар» Сергей Цивилев, назначенный на пост заместителя губернатора Кемеровской области, подарил свою долю в компании супруге, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Цивилева.

«Я подарил все свои акции супруге», - уточнил собеседник агентства. Он добавил, что решил передать акции жене (заместителю генерального директора «Колмара» Анне Цивилевой), чтобы дальше «продолжало все развиваться», отмечает «Интерфакс». По словам Цивилева, на пост заместителя губернатора его позвал руководитель Кемеровской области Аман Тулеев, с которым они знакомы уже 20 лет.

В январе 2018 г. «Колмар» сообщил, что Цивилев увеличил свою долю в компании до 70%. Он выкупил долю бизнесмена Андрея Бокарева, которому на тот момент принадлежали 30% «Колмара» через ООО «Аростан». До сделки Цивилев владел 40% «Колмара» (через ООО «Антэ холдинг»). Переговоры с Бокаревым шли полтора года, говорили в компании. Сумма сделки не сообщалась. Еще 30% «Колмара» принадлежат ООО «Волга груп» Геннадия Тимченко.

5 марта Цивилев занял пост заместителя губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и потребительскому рынку. Пост гендиректора «Колмара», в свою очередь, занял Артем Левин, ранее занимавший должность заместителя гендиректора и директора по производству ООО «УК "Колмар"». В компании обещали, что перестановки не повлияют на стратегию развития предприятия. «К 2021 г. "Колмар" намерен стать одним из лидеров на мировом рынке по поставкам коксующегося угля премиального класса», – подчеркивали в пресс-службе.

О назначении руководителя «Колмара» на пост заместителя губернатора стало известно на прошлой неделе. Собеседники «Интерфакса», сообщившие о назначении нового заместителя губернатора, отмечали, что вскоре после выборов президента Цивилев «будет назначен исполняющим обязанности губернатора». Источник «Ведомостей» подтверждал, что назначение Цивилева заместителем губернатора Кемеровской области может свидетельствовать о том, что в дальнейшем он может сменить на этом посту Тулеева. Согласно бюджету Кемеровской области на ближайшие три года, средства на губернаторские выборы заложены на 2018 г., а не на 2020 г., когда истекают полномочия действующего губернатора.

До этого назначения у губернатора Тулеева было 13 заместителей. ТАСС напоминает, что бывший вице-губернатор по промышленности, транспорту и предпринимательству Екатерина Кутылкина покинула свой пост 31 марта 2017 г. после того, как ее подчиненный - бывший руководитель департамента транспорта и связи - стал фигурантом уголовного дела.

Пять богатейших женщин России