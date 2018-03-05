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ВТБ назвал дату годового собрания акционеров

Госбанк ВТБ проведет годовое собрание акционеров 23 мая, дата закрытия реестра для участия в собрании - 28 апреля, говорится в сообщении кредитной организации. Как и в последние несколько лет, собрание пройдет в Санкт-Петербурге. Собрание в 2017 г. прошло 26 апреля, В 2016 г. - 24 июня.

Размер рекомендованных дивидендов по итогам 2017 г. и дата закрытия реестра для их получения набсоветом еще не утверждены.

«Мы, конечно же, рассчитываем исполнить те поручения, которые даны компаниям с госучастием, и выплатить не менее 50% прибыли по МСФО как дивиденды. При этом мы работаем в настоящий момент с правительством (основным акционером) над тем, чтобы уравнять дивидендную доходность по всем типам акций. Пока последнего ответа нет, у нас нет конкретных директив от правительства, хотя есть целый ряд необходимых согласований, это то, что менеджмент будет рекомендовать - уравнять доходность дивидендов по всем типам акций», - говорил на прошлой неделе зампред банка Герберт Моос.

Объем дивидендов ВТБ на обыкновенные акции по итогам 2016 г. сохранился на уровне 2014–2015 гг. и составил 15,164 млрд руб. Выплаты на префы первого типа (размещены в пользу Минфина в рамках конвертации суборда из ФНБ) составили 11,129 млрд руб., а на префы второго типа (размещены в пользу АСВ в рамках программы докапитализации через ОФЗ) - 18,1 млрд руб.

Дивиденды на префы ВТБ перечисляются в бюджет России.

ВТБ по итогам 2017 г. заработал 120,1 млрд руб. чистой прибыли по МСФО. Таким образом, по итогам работы за прошлый год он может выплатить дивиденды не менее чем на 60 млрд руб. С учетом промежуточных дивидендов общая сумма дивидендов госбанка по итогам 2016 г. составила 62,2 млрд руб. (около 90% чистой прибыли ВТБ по РСБУ, прибыль по МСФО составила 51,6 млрд руб.).