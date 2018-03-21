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Центробанк отозвал лицензию у Телекоммерц-банка

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Банк России отозвал лицензию у тульского Телекоммерц-банка. По величине активов на 1 марта он занимал 416-е место в российской банковской системе, говорится в пресс-релизе регулятора. Банк не был участником системы страхования вкладов.

Решение об отзыве лицензии принято в связи с неоднократным нарушением банком требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Кроме того, в IV квартале 2017 г. и I квартале 2018 г. наблюдался резкий рост объема сомнительных операций, проводимых банком, заявил ЦБ.

«В конце февраля текущего года АО “Телекоммерц-банк” были осуществлены крупные сделки с ценными бумагами, которые, согласно имеющимся в распоряжении Банка России данным, носили фиктивный характер и были направлены на масштабный вывод активов», – говорится в пресс-релизе ЦБ.

В Телекоммерц-банк назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

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Бизнес
Новости

Владелец водки «Путинка» передал полное управление брендом заводу «Кристалл»

Ведомости
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С конца февраля московский завод «Кристалл» получил от владельца водки «Путинка» права на управление брендом, рассказал «Коммерсанту» гендиректор предприятия Роман Малышев.

«Кристалл» станет единственным производителем «Путинки» и будет отвечать за ее дистрибуцию. По словам Малышева, завод уже практически договорился примерно с десятью крупными дистрибуторами, работающими по всей России, о продажах «Путинки» вместе с другими брендами предприятия. Гендиректор московского дистрибутора алкоголя «Регион-50» Николай Лаушкин подтвердил договоренности с «Кристаллом» и начало отгрузки продукции. 

Решение передать управление «Путинки» «Кристаллу» связано с проблемами ее дистрибуторов — «Статус-групп» и «Кристалл-Лефортово». «Статус-групп» продавала «Путинку» с 1 января 2016 г., а в начале 2017 г. объединила дистрибуцию с ГК «Кристалл-Лефортово». В феврале 2018 г. «Статус» подал в суд заявление о собственном банкротстве. Долг компании перед «Кристалл-Лефортово» превысил 6 млрд руб. и вынудил последнюю остановить три своих завода, выпускающих в том числе «Путинку». Директор по маркетингу «Кристалл-Лефортово» Алла Постнова подтвердила газете, что в этом году компания перестанет заниматься «Путинкой».

От финансовых трудностей «Кристалл-Лефортово» и «Статус-групп» пострадал и «Кристалл», принимавший от них заказы на производство брендов. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск предприятия к «Статусу» на 1,19 млрд руб., по оставшейся сумме долга заключено мировое соглашение. Из-за непогашенных перед заводом долгов «Кристалл» с июля 2017 г. работал с перебоями, но в апреле производство вернутся в нормальный режим, пообещал Малышев.

Кауфман, сейчас работающий бренд-директором «Кристалла», намерен вернуть «Путинке» утраченные позиции. «У меня уже был опыт реанимации "Путинки" в 2015 г., когда она возвращалась на четвертое место по продажам. Надеюсь, что в эту же реку мне получится войти и в третий раз»,— сказал Кауфман.

«Путинка» была придумана в 2003 г. маркетологом Станиславом Кауфманом и до 2011 г. входила в топ-3 самых продаваемых водок в России. По данным Nielsen, сейчас «Путинка» не входит даже в топ-40 продаваемых водок. «Кристалл» разливал «Путинку» с начала ее существования. 

В 2018 г. планируется выпустить не менее 500 тыс. дал «Путинки» против разлитых 176,35 тыс. дал «Кристаллом» и 82,48 тыс. дал. заводами «Кристалл-Лефортово» в 2017 г., а в 2019 г. водка должна вернуться в топ-5. В 2010 г. объем «Путинки» достигали 4,5 млн дал. По данным «Коммерсанта», чтобы войти в пятерку лидеров, «Путинке» нужно выйти на объем свыше 2,5 млн дал. 

По данным Роспатента, нынешним правообладателем «Путинки» является ООО «Реал-инвест», бенефициаром которой участники рынка называют владельца СМП банка Аркадия Ротенберга.

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Технологии
Новости

Инвесторы подали иск к Facebook в связи со скандалом вокруг Cambridge Analytica

Ведомости
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Группа инвесторов подала иск к Facebook в связи со скандалом вокруг британской компании Cambridge Analytica, сообщает CNN со ссылкой на данные федерального суда Северного округа штата Калифорния.

Групповой иск подан от имени инвестора по имени Фан Юан и всех лиц, которые могли понести финансовые потери из-за того, что ранее вложили средства в Facebook. За последние два дня акции компании подешевели более чем на 7% в связи со скандалом.

Истцы обвиняют Facebook в том, что он «нарушил свои правила относительно защиты личной информации, позволив третьей стороне получить доступ к личным данным миллионов пользователей без их согласия», а также «делал заведомо ложные или вводящие в заблуждение заявления». Инвесторы требуют компенсации, размер которой не уточняется.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Cambridge Analytica собрала данные более 50 млн пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Алгоритм позволял рассылать пользователям политическую рекламу с целью потенциально повлиять на их голоса.

Facebook пояснил, что в 2015 г. профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган с помощью приложения, созданного им на платформе социальной сети, передал Cambridge Analytica личные данные пользователей. В том же году Facebook заблокировал приложение и потребовал от компании удалить данные, однако несколько дней назад соцсеть узнала, что информация не была полностью удалена. В связи с этим аккаунт Cambridge Analytica был заблокирован.

В свою очередь агентство AFP сообщает, что компания Cambridge Analytica в связи со скандалом с Facebook отстранила от работы исполнительного директора Александра Никса.  

10 главных кибератак в истории человечества

Стиль жизни
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Минкульт отказался возвращать коллекционерам из Германии картину «Христос во гробе»

Ведомости
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Министерство культуры отказалось исполнить постановления Конституционного и Верховного судов (КС и ВС) о возврате шедевра Карла Брюллова «Христос во гробе», арестованного ФСБ в 2003 г., коллекционерам из Германии Александру и Ирине Певзнер, сообщает «Коммерсантъ».

Несмотря на отмену конфискации картины Минкульт официально удерживает ее в составе Музейного фонда и коллекции Государственного Русского музея шестнадцатый год без права реставрации и экспонирования. Владельцы привезли картину из Европы на экспертизу, но она была арестована ФСБ и оставлена в музее в качестве вещественного доказательства. Жалобу коллекционеров рассматривает Генпрокуратура.

7 марта 2017 г. КС признал нарушением Конституции изъятие картины в госсобственность без обвинительного приговора через два года после прекращения дела о контрабанде (неправильном таможенном оформлении), в которой обвинялся Певзнер. Президиум ВС пересмотрел ранее принятое решение о конфискации, оставив в силе противоположное решение Леноблсуда, и постановил вернуть картину законным владельцам.

Еще в начале 2018 г. в Минкульт поступило письмо Выборгского горсуда с предписание исполнить вступившее в силу решение о возврате картины.

В феврале пресс-служба Минкульта сообщила газете, что основания для исключения картины из Музейного фонда отсутствуют, поскольку в отношении Певзнера «возобновлено производство по уголовному делу». В марте министерство уточнило, что картина остается в музее как «вещественное доказательство» по делу о контрабанде «в связи с возобновлением судебного разбирательства в Выборгском суде». На вопрос, намерен ли Минкульт исполнить решение президиума ВС, изданию сообщили, что в этом постановлении «нет решений, касающихся полномочий Министерства культуры».

По версии Минкульта, судебное разбирательство возобновлено по указанию президиума ВС. В пресс-службе ВС это опровергли, уточнив, что производство по делу Певзнера «завершилось 14 июня 2017 г. отменой решения о конфискации картины», а решение Леноблсуда о ее возвращении владельцам «оставлено в силе и обращено к исполнению».

Неисполнение судебных актов влечет уголовную ответственность чиновников, а новый скандал может привести к росту штрафных санкций в отношении России, отмечают опрошенные изданием эксперты. Адвокат Максим Крупский считает действия Минкульта, «заперевшего» частную собственность как государственную в Музейном фонде, беспрецедентными. Член Совета по правам человека при президенте Юрий Костанов полагает, что на действия министерства должен обратить внимание Следственный комитет.

В рейтинге самых доходных предметов роскоши сменился лидер

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Политика
Новости

Лавров посоветовал Великобритании «перестать нервничать» из-за отравления Скрипаля

Ведомости
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Западные страны поддерживают бездоказательные обвинения Великобритании в причастности России к инциденту в Солсбери из чувства ложной солидарности, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции в Токио по итогам переговоров со своим японским коллегой Таро Коно.

«Всем бы пошло на пользу, в первую очередь самому официальному Лондону, если бы там перестали нервничать, а они явно нервничают по поводу этой ситуации, и успокоились», - сказал Лавров (цитаты по «РИА Новости»).

«То, что мы там наблюдаем - лихорадочные метания по всему миру, уговаривание партнеров солидаризироваться с Великобританией в этом вопросе без предъявления каких-либо фактов. Думаю, все все прекрасно понимают, но вынуждены из чувства ложной солидарности выдавливать из себя какие-то слова, которые можно было бы хоть как-то интерпретировать как поддержку Лондона», - заключил министр.

Никакое расследование отравления двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в английском Солсбери не завершено, однако Лондон уже сделал выводы, подчеркнул Лавров.

МИД пригласил послов всех зарубежных стран в Москве обсудить 21 марта с руководством и экспертами департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского внешнеполитического ведомства отравление Скрипалей. По словам представителя МИДа Марии Захаровой, официальная информация Москвы была донесена до Совбеза ООН, ОБСЕ и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Экс-полковник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в Солсбери. Оба находятся в состоянии комы. По версии британских спецслужб, Скрипали подверглись воздействию разработанного в СССР нервно-паралитического вещества «Новичок». Лондон возложил ответственность за инцидент на Москву. Россия опровергла свою причастность и факт наличия в стране химического оружия.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп выступили с совместным заявлением, выразив уверенность, что в отравлении в Солсбери есть «российский след».

Эксперты ОЗХО прибыли в Лондон 19 марта для анализа вещества, которым были отравлены Скрипали. Ожидается, что результаты экспертизы будут готовы не ранее, чем через две недели.

Скрипаль в 2004 г. был обвинен в сотрудничестве с британской разведкой и приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену. В 2010 г. он был помилован и выслан на Запад по программе обмена шпионами.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

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Технологии
Новости

Amazon впервые обогнал Alphabet по капитализации

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Капитализация онлайн-ритейлера Amazon впервые превысила стоимость ее основного конкурента Alphabet, материнской компании Google. На это обращает внимание Bloomberg со ссылкой на данные торгов.

К закрытию сессии Нью-йоркской фондовой биржи капитализация Amazon выросла на 2,7% и составила $768 млрд. По этому показателю компания заняла вторую позицию после Apple. Alphabet по итогам торгов оказался на третьем месте с капитализацией $762,6 млрд.

Лидерство Amazon объясняется тем, что инвесторы придают все большее значение электронной коммерции. Ежемесячно компания привлекает 196 млн уникальных клиентов и работает над новыми продуктами и услугами. Еще большее влияние на настроение инвесторов может оказывать работа компании на рынке облачных технологий, где она опережает Microsoft Corp. и Google. Также отмечаются успехи Amazon на рынке технологий голосового управления, таких как Amazon Echo, а также гаджетов для повседневной жизни.

Основатель Amazon Джефф Безос в 2017 г. стал самым успешным предпринимателем, по версии Forbes. Он увеличил свое состояние на $33,8 млрд до $98,6 млрд благодаря рекордному росту акций его компании. С начала 2017 г. они подорожали на 60%.

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Политика
Новости

Трамп заявил о скорой встрече с Путиным для обсуждения гонки вооружений

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Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает новой встречи с российским лидером Владимиром Путины «в недалеком будущем» для обсуждения «выходящей из-под контроля гонки вооружений». Об этом, как сообщает Bloomberg, Трамп рассказал после того, как поздравил по телефону своего коллегу с переизбранием. По данным WP, советники американского президента рекомендовали ему «не поздравлять» Путина.

«У нас был очень хороший разговор», - оценил беседу Трамп. Американский президент рассказал коллеге, что он обеспокоен его заявлениями о разработке неуязвимых межконтинентальных баллистических ракет, пишет The New York Times со ссылкой высокопоставленного представителя Белого дома. Издание отмечает, что в презентации Путина, продемонстрированной в ходе его обращения к Федеральному собранию, были кадры, на которых российские ракеты нацелены на Флориду, где Трамп часто отдыхает в своей резиденции Мар-а-Лаго.

Замечание Путина о снижении темпов гонки вооружений Трамп приветствовал, но напомнил, что оборонный бюджет США составляет $700 млрд. «Мы никогда не позволим никому располагать чем-то даже близким к тому, что есть [на вооружении] у нас», - подчеркнул американский президент.

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Экономика
Новости

Кудрин отвел власти два года на проведение ключевых реформ

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У власти есть колоссальный мандат доверия населения и всего два года на реализацию тех реформ, ради которых этот мандат был выдан. Об этом предупреждает руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин в своей статье, опубликованной в «Коммерсанте». Он подчеркивает, что следующий предвыборный цикл начнется уже в середине 2020 г., перед парламентскими выборами. «У будущего правительства будет лишь два года на то, чтобы реализовывать повестку изменений. Даже не окно возможностей, а форточка», - пишет Кудрин.

Глава ЦСР выделил три ключевые задачи, которые власти следует решить за это время. Первая – реформирование системы госуправления для оказания более качественных услуг населению и реализации повестки развития. Вторая – «определение приоритетов развития и работа на них». Контуры приоритетов уже были обрисованы в послании президента, отмечает Кудрин. Речь идет о наращивании вложений и структурных реформах образования, медицины, инвестициях в инфраструктуру, перестройке технологического развития страны и превращения ее из «преимущественно сырьевой в современную цифровую, глобально конкурентоспособную и экспортно ориентированную». Третья выделенная Кудриным задача – «транспарентность и предсказуемость политики», в частности экономической. Речь идет о стабильных налоговой и пенсионной системах, условиях проверок бизнеса.

«Запрягать некогда, пора ехать», - призывает в заключение Кудрин. При этом он подчеркивает, что по всем изложенным позициям у ЦСР есть свои наработки. Отдельно эксперт отметил, что «без расширения пространства политической конкуренции развитие страны невозможно», а «увеличение пространства свободы и демократизация должны стать и одним из ценностных и сущностных приоритетов избранного президента».

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Политика
Новости

WP узнала о рекомендации советников Трампа не поздравлять Путина с переизбранием

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Помощники президента США Дональда Трампа советовали ему воздержаться от поздравлений в адрес российского лидера Владимира Путина, переизбравшегося на новый срок с результатом 76,66%. «Не поздравлять», - такова была рекомендация советников по нацбезопасности. Выполненная заглавными буквами, она предваряла материалы по России. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на знакомые с подготовкой к переговорам источники. Там же содержалась рекомендация осудить Путина за предполагаемое отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.

Трамп позвонил Путину вечером 20 марта. Как подчеркнули в Кремле, разговор состоялся по инициативе американской стороны. В сообщении Белого дома отмечалось, что Трамп подчеркнул важность денуклеаризации Корейского полуострова и подтвердил планы реализации инициатив по стратегической стабильности. О Скрипале в заявлении нет ни слова. Из сообщения Кремля следовало, что лидеры подчеркнули важность ограничения «гонки вооружений», затронули тему активизации экономического сотрудничества России и США, отдельно обсуждалась тема энергетики. Также Путин и Трамп поговорили о Сирии.

Накануне официальный представитель Белого дома Хоган Гидли заявил журналистам пула Белого дома о том, что Трамп не поздравил Путина с победой и никаких поздравительных звонков в этот день его график не предусматривает. Об этом сообщали, в частности, Reuters и Associated Press с борта номер один.

Сенатор Джон Маккейн осудил Трампа за поздравления в адрес Путина. «Американский президент не может руководить свободным миром, поздравляя диктаторов с победой в постановочных выборах», — написал он в своем твиттере.

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Новости

В Париже обсудят переход на бесплатный общественный транспорт

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В Париже задумались над введением бесплатного проезда на общественном транспорте. Мэр-социалист столицы Франции Анн Идальго предложила «детально изучить» на городском совете экономическую модель бесплатного общественного транспорта для разных уровней столичного региона (Ile-de-France), пишет Les Echos. «Многие города используют такую модель, - сказала мэр в интервью изданию, - сейчас бесплатный общественный транспорт является одним из ключевых вопросов городской мобильности, загрязнение от автомобилей больше не является основным», сказала Идальго, известная многочисленными инициативами по сокращению использования частных автомобилей в Париже. В городе собираются запретить с 2030 г. автомобили с двигателями внутреннего сгорания, а запрет на дизельные машины вступит в силу с 2024 г. Мэр планирует начать обсуждение перехода к бесплатному общественному транспорту в начале лета и завершить дискуссию к следующим муниципальным выборам в 2020 г.

Дискуссия о бесплатном общественном транспорте возобновилась в середине февраля, когда правительство Германии предложило Еврокомиссии опробовать такую модель в пяти средних по размерам городах Германии - Бонне, Эссене, Херренберге, Ройтлингене и Мангейме. Бесплатный общественный транспорт при одновременном ограничении на передвижение частных автомобилей со старыми и неэкологичными двигателями должны снизить загрязнение воздуха, которое превышает нормы ЕС во многих крупных городах Германии, считают в Берлине. Предложение вызвало неоднозначную реакцию в стране, в первую очередь в вопросе финансирования транспорта, хотя федеральное правительство предложило оказывать поддержку бюджетам городов, пишет Deutsche Welle.

Во французских городах обычно половина финансирования общественного транспорта осуществляется за счет транспортного взноса (VT), которым облагаются компании с десятью и более сотрудниками, пишет Les Echos. Из 10 млрд евро бюджета оператора общественного транспорта столичного региона Ile-de-France Mobilité сборы от VT составляет 60%, оплата проезда частными лицами - 28%, остальное — другие источники, в том числе компании, которые возмещают своим сотрудникам половину стоимости ежемесячного проездного на общественный транспорт Navigo. Источники возмещения выпадающих доходов перевозчика предстоит определить также в ходе дискуссий специалистов, сказал первый заместитель мэра Парижа Брюно Жюллияр. Вопрос бесплатного общественного транспорта является не только экономическим, «но философским и политическим», в том числе нужно учесть, как это повлияет на увеличение использования общественным транспортом, сокращения частным и сокращения загрязнения воздуха, сказал он.

Пока мэрия собирается направить по 12 млн евро в год на бесплатный проезд на общественном транспорте 200 000 парижанам старше 65 лет с месячным доходом менее 2200 евро (3400 евро на пару) и 20 000 инвалидов. Сейчас пенсионеры в Парижском регионе оплачивают половину стоимости Navigo.

Во Франции уже есть опыт и программа перехода городов на бесплатный общественный транспорт: объединение транспортных организаций GART выбрало около двадцати административно-территориальных образований, в которых собираются внедрять модель. В прошлом году город Ниорт на западе Франции (120 000 жителей) сделал бесплатным общественный транспорт. В городе Обань (45 000) на юге страны транспорт сделан бесплатным с 2009 г., за это время движение автобусов увеличилось в три раза, и город собирается строить новую линию трамвая. В Компьене (40 000), к северу от центрального региона страны, общественный транспорт бесплатный с 1975 г. Пока эстонский Таллин (447 000) является единственной столицей в мире с бесплатным общественным транспортом (с 2013 г.). В административных границах Парижа живет около 2,2 млн человек, агломерация составляет около 12,5 млн человек.

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Политика
Новости

МИД России пригласил иностранных послов обсудить дело Скрипаля

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Российский МИД пригласил послов всех зарубежных стран в Москве обсудить 21 марта с руководством и экспертами Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского внешнеполитического ведомства дело бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом ТАСС заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

По ее словам, приглашение на встречу получили все аккредитованные в России послы зарубежных стран. «Основная тема встречи - ситуация вокруг заявлений Великобритании о применении на ее территории отравляющих веществ», - сказала Захарова.

По ее словам, российский МИД хочет довести российскую точку зрения до официальных представителей других стран, ответить на интересующие их вопросы, а также озвучить вопросы, имеющиеся у Москвы.

Как отметила Захарова, Лондон до сих пор официально не сообщил, каким химическим веществом был отравлен Скрипаль и его дочь Юлия. При этом, по ее словам, официальная информация Москвы была донесена до Совбеза ООН, ОБСЕ и ОЗХО.

Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта. Их в бессознательном состоянии обнаружили в британском городе Солсбери возле торгового центра. Состояние здоровья пострадавших врачи оценивают как критическое. Они находятся в состоянии комы. Позже Лондон обвинил Россию в причастности к отравлению Скрипаля, получившего убежище в Великобритании. Следствие считает, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», которое якобы разрабатывалось на территории России еще во времена СССР.

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Политика
Новости

Путин набрал на выборах президента за рубежом почти 85% голосов

Ведомости
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Подавляющее большинство россиян за рубежом на выборах президента России 18 марта проголосовали за нынешнего главу государства Владимира Путина, на втором месте - кандидат от КПРФ Павел Грудинин, на третьем - лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление члена Центризбиркома (ЦИК) Василия Лихачева.

«Наши соотечественники за границей проголосовали следующим образом: Владимир Путин получил 84,99% голосов, Павел Грудинин - 5,04%, Владимир Жириновский - 1,75%», - сказал он.

По его словам, на четвертом месте по популярности Ксения Собчак. Телеведущая получила 4,07% голосов, на пятом месте - основатель «Яблока» Григорий Явлинский с 1,57% голосов. Бизнес-омбудсмен Борис Титов набрал 0,65% голосов, кандидат в президенты Сергей Бабурин - 0,42%, на последнем месте - Максим Сурайкин с 0,3% голосов. Всего на выборах за границей проголосовали около 475 000 граждан России, не менее 56 000 из них - досрочно, отметил Лихачев.

По данным ЦИК на 19 марта, 18 марта на выборы президента России пришли 73 млн человек, явка составила 67,49%. По предварительным результатам голосования, на территории России Путин набрал более 76,5% голосов избирателей. На втором месте Грудинин с 11,9% голосов, на третьем месте Жириновский (около 5,5%).

Путин встретился с бывшими соперниками по выборам

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