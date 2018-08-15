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Трейдер Barclays потерял $19 млн на турецких облигациях

Старший кредитный трейдер Barclays в Лондоне Толга Кирбай за последние несколько дней потерял около 15 млн фунтов стерлингов (около $19 млн) на турецких облигациях, передает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Трейдер допустил ошибку по ставке облигаций. Неясно, были ли хеджированы позиции, и возместил ли трейдер убытки, отмечает агентство.

По словам источников, Barclays ежегодно получает доход в размере до $100 млн, торгуя корпоративными облигациями развивающихся рынков в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.

Несмотря на то, что курс лиры отчасти восстановился, Barclays придерживается сравнительно скромной политики торговли турецкими бумагами.

Представитель Barclays заявил, что кредитный бизнес банковской группы диверсифицирован, все торговые позиции хеджируются. Торговые операции с турецкими бумагами «представляют собой очень небольшую часть от нашего общего кредитного бизнеса», пояснил он.

Кирбай перешел в Barclays в начале 2018 г. из французского BNP Paribas SA. По словам одного из источников, он специализируется на торгах турецкими бумагами и суверенными евробондами.