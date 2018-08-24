ЦБ отозвал лицензию у Центрально-Европейского банка
Центрально-Европейский банк из Читы, занимающий 322 место в банковской системе России, лишился лицензии в соответствии с опубликованным приказом ЦБ. Причиной такого решения Центробанк назвал наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
Центробанк указывает, что основным видом деятельности банка была выдача гарантий. На 1 августа их объем оценивался в 6,5 млрд руб., что в 9 раз превышало размер собственных средств банка. «Использовавшийся банком формальный подход к оценке деятельности принципалов в конечном итоге привел к существенному росту убытков текущего года, связанных с исполнением обязательств по предоставленным гарантиям, в том числе в судебном порядке», - говорится в сообщении
Банк проводил рискованную кредитную политику, что привело к образованию на его балансе значительного объема активов низкого качества, говорится в сообщении. ЦБ выявил существенное снижение размера собственного капитала банка и увидел угрозу его банкротства.
За последний год ЦБ четыре раза применял к Центрально-Европейскому банку меры надзорного воздействия. Собственники банка не предприняли мер по нормализации его деятельности, подчеркивает регулятор.
Центрально-Европейский банк является участником системы страхования вкладов.