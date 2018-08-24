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Финансы
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ЦБ отозвал лицензию у Центрально-Европейского банка

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Центрально-Европейский банк из Читы, занимающий 322 место в банковской системе России, лишился лицензии в соответствии с опубликованным приказом ЦБ. Причиной такого решения Центробанк назвал наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

Центробанк указывает, что основным видом деятельности банка была выдача гарантий. На 1 августа их объем оценивался в 6,5 млрд руб., что в 9 раз превышало размер собственных средств банка. «Использовавшийся банком формальный подход к оценке деятельности принципалов в конечном итоге привел к существенному росту убытков текущего года, связанных с исполнением обязательств по предоставленным гарантиям, в том числе в судебном порядке», - говорится в сообщении

Банк проводил рискованную кредитную политику, что привело к образованию на его балансе значительного объема активов низкого качества, говорится в сообщении. ЦБ выявил существенное снижение размера собственного капитала банка и увидел угрозу его банкротства.

За последний год ЦБ четыре раза применял к Центрально-Европейскому банку меры надзорного воздействия. Собственники банка не предприняли мер по нормализации его деятельности, подчеркивает регулятор.

Центрально-Европейский банк является участником системы страхования вкладов.

Политика
Новости

Суд ужесточил наказание экс-президенту Южной Кореи

Ведомости
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Апелляционный суд Южной Кореи удовлетворил заявление прокуратуры и увеличил тюремный срок бывшему президенту страны Пак Кын Хе на один год, до 25 лет лишения свободы, сообщает Reuters.

Суд признал Пак виновной в разглашении гостайны, вымогательстве, получении взяток и злоупотреблении властью. Прокуратура Южной Кореи требовала для бывшего президента 30 лет тюрьмы и штрафа в размере 118,5 млрд вон (около $111 млн). Суд первой инстанции назначил Пак 24 года лишения свободы и 18 млрд вон (около $16,9 млн) штрафа.

Экс-президент Южной Кореи отрицает все предъявленные ей обвинения. 66-летняя Пак находится в тюрьме с 31 марта 2017 г.

Пак была президентом Южной Кореи с февраля 2013 г. Она ушла в отставку после импичмента, за который 9 декабря 2016 г. проголосовал парламент, а 10 марта 2017 г. его утвердил конституционный суд. И уже 30 марта она была арестована.

Сеул вышел на митинги

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Политика
Новости

Эксперты установили причину пожара в ТРЦ «Зимняя вишня»

Ведомости
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Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» начался с короткого замыкания в светодиоидном светильнике, залитом талой водой с крыши комплекса. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертизу электрообурудования, проведенную по назначению старшего следователя при председателе СКР Рустама Габдуллина специалистами ООО «Бюро независимых экспертиз»,

Эксперты, исследовавшие в частности десятки мешков фрагментов проводки и 16 обгорелых распределительных шкафов, сделали вывод о неправильной реконструкции и эксплуатации здания. Они обнаружили, что к одному из защитных автоматов на 100 ампер, которому должна соответствовать проводка сечением не менее 35 кв. мм, был подведен электрокабель сечением всего 5,3 кв. мм. Это приводило к постоянному перегреванию. В другом случае площадь сечения провода, подходящего к автомату, была вдвое меньшей, чем отходящего от него. «Монтаж и подключение осуществлялись не по проекту, а случайным образом»,— констатировали эксперты. Во многих распределительных шкафах более толстые проводники использовались для малых нагрузок, а более тонкие – для больших.

Место возникновения пожара было видно на кадрах видеокамер ТРЦ. Замыкание произошло в электропроводке плафонов освещения Jazzway над «сухим» бассейном с поролоновыми кубиками. На камерах было зафиксировано падение «линейно протяженного светящегося объекта» в момент возникновения пожара. Эксперты пришли к выводу, что это были горящие капли пластмассы, из которой были сделаны плафоны. Они отмечают, что в светодиодных устройствах напряжение слишком мало, чтобы расплавить пластмассу, но к их контактам подводятся провода с напряжением в 220 вольт. Это место считается наиболее сложным для обеспечения безопасности. К тому же светильники, рассчитанные на сухое помещение, буквально были залиты водой. В заключении отмечается, что все звенья электропроводки должны быть защищены от короткого замыкания автоматическими выключателями, но в «Зимней вишне» защита от сверхтоков не сработала.

Один из обвиняемых по делу о пожаре, директор ООО «Системный интегратор» Игорь Полозиненко, написал открытое письмо с призывом привлечь к уголовной ответственности чиновников, утвердивших проект такой реконструкции. Его организация должна была обслуживать противопожарную систему, установленную за 16,5 млн руб. Эксперты «Системного интегратора», ранее также проверяли систему и запросили за приведение ее в рабочее состояние 10 млн руб., но получили всего 300 000 руб.

Как сносят сгоревшую «Зимнюю вишню»

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Политика
Новости

Госдепартамент заявил об угрозе санкций для покупателей российских систем С-400

Ведомости
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Санкции США могут затронуть всех покупателей российских систем противоракетной обороны С-400. Об этом в ходе регулярного брифинга заявила представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

Нойерт был задан вопрос о том, как США отреагируют на поставки российских систем в Турцию в ускоренном порядке. Представитель Госдепа заявила, что сама этих сообщений не видела, но «если это так, это было бы нашей проблемой», поскольку российские системы не совместимы с теми, что используют страны НАТО. «Мы против того, чтобы наши партнеры и союзники по всему миру покупали С-400», - подчеркнула она.

Отвечая на уточняющий вопрос, попадает ли эта ситуация под санкции CAATSA (О противодействии противникам Америки посредством санкций), представитель Госдепартамента заявила, что не хотела бы вдаваться в детали, но США «ясно дали понять, что может вызвать санкции для других стран и организаций по всему миру». Вашингтон ранее угрожал Турции введением санкций за покупку С-400.

О начале поставок в Турцию С-400 в 2019 г. заявил руководитель «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. Ранее в интервью «Коммерсанту» гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заявлял, что Турция приобретет четыре дивизиона С-400 на $2,5 млрд. Первые поставки планировались на март 2020 г.

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Бизнес
Новости

Morgan Stanley может проконсультировать Маска по выкупу акций Tesla

Ведомости
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Основатель Tesla Илон Маск нанял аналитиков банка Morgan Stanley для консультаций о выкупе акций компании, торгующихся на бирже. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Речь идет о частном консультировании Маска – не компании Tesla, ее совета директоров или его отдельных комитетов, подчеркивает агентство. 21 августа Morgan Stanley приостановил оценку котировок Tesla.

В начале августа Маск опубликовал твит о намерении выкупить с биржи акции Tesla по $420 за штуку, что на 20% превышало их рыночную цену. В этом случае капитализация компании составила бы $72 млрд. Макс указал на финансовую обеспеченность сделки и отметил, что компании пойдет на пользу долгосрочное планирование, а не определенное квартальными периодами.

Заявиление Маска привлекло внимание Комиссии по ценным бумагам США (SEC), ведомство начало предварительное расследование. В то же время группа акционеров Tesla подала против основателя компании коллективный иск. Они утверждают, что понесли финансовые потери из-за твитов Маска.

Маск сообщал о переговорах с суверенным фондом Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) о выкупе акций компании с биржи. По его словам, готовность выделить финансирование на эти цели выразил управляющий директор фонда. Позже NYT узнала о том, что с финансированием может помочь производитель космической техники SpaceX, также основанный Маском. В результате SpaceX может получить долю в производителе электромобилей.

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Политика
Новости

Госдепартамент назвал сроки вступления в силу санкций по «делу Скрипалей»

Ведомости
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Новые антироссийские санкции США по «делу Скрипалей» вступят в силу 27 августа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента. Позже эту информацию подтвердили РИА Новостям и агентству «Спутник».

Новые ограничения связаны с тем, что «правительство Российской Федерации использовало химические или биологические вооружения в нарушение международного права или использовало против собственных граждан смертоносные химические или биологические вооружения», приводит ТАСС слова представителя внешнеполитического ведомства. Решение о введении нескольких видов санкций администрация США приняла 6 августа, а 8 августа о нем был проинформирован конгресс. Санкции регулируются законом США о контроле над химическим и биологическим оружием, который, как уверены в Вашингтоне, нарушила Россия. Установленный им ознакомительный период истек 22 августа. После этого текст извещения о введении санкций был передан для публикации в Федеральном реестре. Это, как ожидают в Госдепартаменте, произойдет 27 августа, что и будет означать вступление санкций в силу.

Санкции предполагают ограничения финансовых расчетов и американского экспорта, в том числе запрет на поставки в Россию товаров двойного назначения. Если в течение трех месяцев Москва не предоставит гарантий отказа от использования химоружия и не допустит на сою территорию инспекторов ООН, то США должны будут применить как минимум три из перечисленных ограничений: на предоставление финансовой помощи международными организациями, запрет на банковское кредитование за исключением сельхозпродукции, эмбарго на весь несельскохозяйственный экспорт; эмбарго на импорт из России, понижение статуса дипотношений вплоть до их полного прекращения, запрет на полеты контролирующихся государством авиакомпаний.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии в начале марта в британском Солсбери. Позже власти Великобритании объявили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» в применении которого обвинили Россию. Москва отвергает это обвинение и обращает внимание на то, что доказательства Лондон не представил. Политические союзники Великобритании считают иначе.

Как в Лондоне провожали высланных российских дипломатов

Бизнес
Новости

Саратовский аэропорт предупредил об угрозе прекращения деятельности

Ведомости
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Аэропорт Саратова «Центральный» прекратит деятельность в ноябре, если не сможет продлить свидетельство годности аэродрома. Об этом «Интерфаксу» сообщили в компании «Саратовские авиалинии», управляющей аэропортом.

Свидетельство действительно до 8 ноября. Срок действия сертификата на обслуживание международных полетов - до 9 сентября, уточнили в компании. Для продления срока действия документов необходима сертификация Росавиации. Ее стоимость – 3 млн руб., однако после прекращения деятельности авиакомпании «Саратовские авиалинии» аффилированный с ней аэропорт испытывает дефицит средств.

Расходы на оформление документов компания рассчитывала покрыть средствами из бюджета Саратовской области. «Саратовские авиалинии» просили власти региона профинансировать часть затрат на содержание аэропорта. Сейчас дефицит средств на эти цели – 224 млн руб., уточнили в компании. Свою просьбу компания объясняла тем, что «деятельность региональных аэропортов в городах России с населением менее 1 млн человек дотируется за счет средств соответствующего областного бюджета».

В июле компания направила в Федеральную антимонопольную службу России (ФАС) заявку на повышение тарифов на аэропортовую деятельность. Нынешние тарифы были установлены в июле прошлого года и принимались «в других экономических реалиях», пояснили в «Саратовских авиалиниях».

Аэропорт Саратова «Центральный» и «Саратовские авиалинии» принадлежат бизнесмену Аркадию Евстафьеву. После крушения в Подмосковье самолета Ан-148 в феврале 2017 г. (погиб 71 человек) Росавиация запретила перевозчику осуществлять рейсы, позже аннулировала сертификат эксплуатанта компании.

В Подмосковье разбился самолет «Саратовских авиалиний»

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Политика
Новости

«Новая газета» опубликовала второе видео пыток в ярославской колонии

Ведомости
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«Новая газета» опубликовала видеоролик, на котором запечатлено избиение заключенных в коридоре ярославской колонии № 1. Запись изданию передал правозащитный фонд «Общественный вердикт». Видео было снято на камеру видеорегистратора, установленную на лацкане сотрудника колонии. По мнению «Новой газеты», оно снято в декабре 2016 г.

На видеоролике сотрудники колонии стоят вдоль стен коридора, между ними прогоняют четверых заключенных. Осужденным наносят удары по спине и голове.

«В камеру видеорегистратора, закрепленного на лацкане сотрудника, попадают лица, уже знакомые нам по пыткам Макарова: Бровкин, Ефремов, Мамоян. Есть и новые: Зиябов, которого многие бывшие сидельцы знают по имени Сардор, опер Владислав Ладыгин, а также сотрудники областного главка – Минаков и человек по имени Владимир Юрьевич. Фамилия хозяина регистратора – Скороход», – пишет «Новая газета».

«Видеоматериалы, которые опубликованы сегодня на сайте "Новой газеты", были ранее выявлены комиссией Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России в ходе проведения проверок исправительных учреждений УФСИН России по Ярославской области и 14 августа направлены в следственные органы для принятия процессуального решения», – сообщили в пресс-службе ФСИН.

В конце июля издание опубликовало видеоролик, на котором мужчины в серой камуфляжной форме по очереди избивают человека, привязанного к столу. Периодически его обливали водой. По информации «Новой газеты», сотрудники колонии истязали заключенного Евгения Макарова. Годом ранее он уже жаловался на пытки. Его адвокат писала соответствующие заявления во ФСИН, Следственный комитет и прокуратуру. Также было подано заявление в ЕСПЧ. На запрос ЕСПЧ из России пришел ответ, что оснований для возбуждения уголовного дела нет. Следователь тогда отказал в возбуждении дела. Внутренняя проверка ФСИН не выявила фактов избиения Макарова.

Следственный комитет России 20 июля возбудил уголовное дело по факту избиения Макарова. В этот же день центральный аппарат ФСИН направил сотрудников в исправительную колонию № 1, расположенную в Ярославле, для проведения внутренней проверки по информации «Новой газеты». Позже, 10 августа, арестованные по данному делу сотрудники колонии Максим Яблоков и Сергей Ефремов дали показания против начальства. По их словам, экс-начальник колонии Дмитрий Николаев 29 июня 2017 г. поручил провести «воспитательную работу» с Макаровым с применением физической силы.

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Экономика
Новости

Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции и курсу рубля на 2018 год

Ведомости
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Минэкономразвития уточнило прогноз по инфляции в России и курсу рубля на 2018 г. На фоне угрозы введения новых антироссийских санкций и оттока капитала с развивающихся рынков среднегодовой курс доллара в отчетном периоде ожидается на уровне 61,7 руб., передает Reuters со ссылкой на неназванный источник. В июльском докладе ведомства этот показатель прогнозировался на уровне 60,8 руб.

Оценку инфляции на 2018 г. министерство повысило с 3,1 до 3,4%, уточнил источник.

В среду, 22 августа, министр экономического развития Максим Орешкин заявил о том, что Минэкономразвития собирается пересмотреть прогноз на 2018 г. по оттоку капитала и курсу рубля из-за роста санкционных рисков и ситуации на развивающихся рынках.

Согласно одобренному в июне прогнозу Минэкономразвития курс доллара на конец 2018 г. ожидается на уровне 61,7 руб., на конец 2019 г. - 63,8 руб. Отток капитала в текущем году ранее прогнозировался на уровне $23,1 млрд, в 2019 г. - $15,1 млрд.

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Технологии
Новости

Rambler Group получила еще один иск от партнера

Ведомости
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Компания Buzzoola, специализирующаяся на размещении нативной рекламы, 20 августа подала в Арбитражный суд города Москвы иск к ООО «Рамблер интернет холдинг», одной из структур Rambler Group Александра Мамута, следует из картотеки суда. Компания требует вернуть долг в 8,2 млн руб.

Представитель Rambler Group сообщил, что компания ведет переговоры по урегулированию ситуации с Buzzoola. Гендиректор Buzzoola Виталий Желяпов подтвердил «Ведомостям», что компания подала иск к «Рамблеру», детали спора он раскрывать не стал. После обращения «Ведомостей» к представителю Rambler Group Желяпов добавил, что стороны пытаются договориться о мировом соглашении.

Это уже второй иск к Rambler Group за последний месяц: в августе структура исследовательской компании Mediascope (ООО «Медиаскоп») потребовала от холдинга погасить долг на 5,3 млн руб. Эта компания оценивает аудиторию интернет-проектов, многие рекламодатели опираются на ее данные при проведении кампаний.

Основной продукт Buzzoola – одноименная платформа для размещения нативной рекламы в собственной сети сайтов России и СНГ. Владеет компанией одноименный офшор, расположенный на Каймановых островах. За 2016 г. выручка компании составила 173 млн руб., чистая прибыль — 33 млн руб. Rambler Group была создана в 2017 г., она объединила медийные активы Александра Мамута – крупнейшую в стране сеть кинотеатров, которая работает под брендами «Синема парк» и «Формула кино», книжное издательство «Азбука-Аттикус», а также интернет-холдинг Rambler & Co. ООО «Рамблер интернет холдинг» до завершения объединения действовало как управляющая структура Rambler & Co. В презентации компании указано, что совокупная месячная аудитория проектов, которые входили в Rambler & Co, – 42 млн человек.

Выручка ООО «Рамблер интернет холдинг» в 2017 г. составила 2,5 млрд руб., чистая прибыль – 117 млн руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Но эти данные по российской системе бухучета учитывают финансовые показатели далеко не всех проектов, которые ранее входили в Rambler & Co и теперь переданы в Rambler Group.

Политика
Новости

Правительство объяснило отсутствие Медведева на публичных мероприятиях

Ведомости
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев отсутствовал на публичных мероприятиях из-за полученной спортивной травмы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства.

«Травма, полученная во время занятий спортом, не позволяет премьеру проводить публичные мероприятия», – рассказали агентству в правительстве. Что именно это была за травма – не уточняется.

Медведев не появляется на публике уже девять дней, при этом он не в отпуске, сообщил со ссылкой на источники «Проект»: во вторник, 21 августа, Медведев должен был встретиться с временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области Сергеем Носовым, а на четверг у него было запланировано совещание по бюджету. Однако ни одно из этих мероприятий не состоялось, уточняет один из источников. Собеседник «Проекта» в правительстве отметил, что Медведев провел некоторое время за пределами Москвы и должен вернуться к работе на следующей неделе, причины этого неизвестны.

В 2012 г. президент Владимир Путин на какое-то время перенес зарубежные поездки. Тогда у него обострилась старая спортивная травма после полета со стерхами на мотодельтаплане, рассказывали «Ведомостям» источники в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что у Путина есть «обычная спортивная травма», но подчеркнул, что от полета со стерхами ничего не обострилось.

Путин в небе с журавлями

Бизнес
Новости

Стивен Сигал зарегистрировал ИП в Подмосковье

Ведомости
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Американский актер Стивен Сигал зарегистрировал ИП в инспекции ФНС в подмосковном городе Электросталь. Об этом свидетельствуют данные базы «СПАРК-Интерфакс». Документы на регистрацию были представлены 15 августа, зарегистрировано ИП было 20 августа.

В разделе о видах деятельности указаны профессиональная, научная, техническая деятельности, деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений, деятельность в области исполнительных искусств, в области спорта и зрелищно-развлекательная деятельность.

Стивен Сигал в 2016 г. получил гражданство России. В мае вместе с супругой он присутствовал на инаугурации президента Владимира Путина. В начале августа стало известно о назначении Сигала спецпредставителем на общественных началах. Он займется проектами в сфере культуры, науки, образования, искусства и спорта, сообщал российский МИД. В его обязанности также будет входить сохранение связанных с Россией памятных мест в США и популяризация наследия Русской Америки.

Кто пришел на инаугурацию Путина

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