Правительство выдвинуло девять кандидатов в наблюдательный совет Промсвязьбанка
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выдвижении девяти кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию Промсвязьбанка. Копия документа опубликована на сайте правительства.
Согласно распоряжению, в наблюдательный совет банка были предложены кандидатуры первого зампредседателя правительства Антона Силуанова, руководителя Федерального казначейства Романа Артюхина, первого замминистра финансов Леонида Горнина, замминистра обороны Алексея Криворучко и Татьяны Шевцовой, первого зампредседателя коллегии военно-промышленной комиссии Сергея Куликова, а также замминистра финансов Алексея Моисеева. В набсовет также выдвинуты замминистра промышленности Олег Рязанцев и руководитель временной администрации уполномоченного банка управления временных администраций «УК Фонда консолидации банковского сектора» Петр Фрадков.
В состав ревизионной комиссии предложено включить замруководителя Федерального казначейства Эли Исаева, начальника отдела управления Росимущества Матвея Гегешко, начальника отдела департамента Минфина Захара Сабанцева.
ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка в середине декабря прошлого года. Бывший председатель правления и совладелец банка Дмитрий Ананьев в интервью «Ведомостям» заявлял о несогласии с решением регулятора. Представитель банкира объяснял, что банк фактически переходит из собственности акционеров в собственность ЦБ, без решения суда, только на основании актов регулятора. По мнению Ананьева, это нарушает статьи Конституции.
После завершения процедуры санации правительство собирается на базе Промсвязьбанка создать специализированный банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов.