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Правительство выдвинуло девять кандидатов в наблюдательный совет Промсвязьбанка

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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выдвижении девяти кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию Промсвязьбанка. Копия документа опубликована на сайте правительства.

Согласно распоряжению, в наблюдательный совет банка были предложены кандидатуры первого зампредседателя правительства Антона Силуанова, руководителя Федерального казначейства Романа Артюхина, первого замминистра финансов Леонида Горнина, замминистра обороны Алексея Криворучко и Татьяны Шевцовой, первого зампредседателя коллегии военно-промышленной комиссии Сергея Куликова, а также замминистра финансов Алексея Моисеева. В набсовет также выдвинуты замминистра промышленности Олег Рязанцев и руководитель временной администрации уполномоченного банка управления временных администраций «УК Фонда консолидации банковского сектора» Петр Фрадков.

В состав ревизионной комиссии предложено включить замруководителя Федерального казначейства Эли Исаева, начальника отдела управления Росимущества Матвея Гегешко, начальника отдела департамента Минфина Захара Сабанцева.

ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка в середине декабря прошлого года. Бывший председатель правления и совладелец банка Дмитрий Ананьев в интервью «Ведомостям» заявлял о несогласии с решением регулятора. Представитель банкира объяснял, что банк фактически переходит из собственности акционеров в собственность ЦБ, без решения суда, только на основании актов регулятора. По мнению Ананьева, это нарушает статьи Конституции.

После завершения процедуры санации правительство собирается на базе Промсвязьбанка создать специализированный банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов.

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Политика
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В Вильнюсе открыли сквер имени Бориса Немцова

Ведомости
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В Вильнюсе перед зданием российского посольства открыли сквер имени российского политика Бориса Немцова, передает Delfi.

В торжественной церемонии участвовали министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, председатель правления «Фонда Бориса Немцова за свободу» Владимир Кара-Мурза, член городского совета Санкт-Петербурга Борис Вишневский, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов и дочь погибшего политика Жанна Немцова. 

Городской совет Вильнюса в мае принял решение назвать в городе сквер именем Немцова.

«Вильнюс стал вторым городом, где увековечена память об убитом более трех лет назад российской оппозиционере", - пишет издание. В Вашингтоне 27 февраля состоялась торжественная церемония переименования площади перед российским посольством в США в честь Немцова. Законопроект о переименовании площади был одобрен городским советом Вашингтона 9 января. 

Немцова застрелили 27 февраля 2015 г. в центре Москвы, на Большом Москворецком мосту. Присяжные признали виновными по делу пятерых подсудимых - заместителя командира батальона внутренних войск «Север» Заура Дадаева, его родственника Анзора Губашева, Шадида Губашева, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бабаева. В июне 2017 г. суд приговорил их к тюремным срокам от 11 до 20 лет.

Как выглядит площадь Немцова в Вашингтоне

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Финансы
Новости

В Москве произошло возгорание в главном здании Центробанка

Ведомости
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В Москве горит главное здание Центробанка на Неглинной улице, 12. Соответствующие сообщения с фотографиями появились в соцсетях.

В пресс-службе ЦБ «Ведомостям» подтвердили, что горит главное здание на Неглинной улице. Это локальное возгорание, никто не пострадал, сказал представитель ЦБ. Он добавил, что по состоянию 20.50 тушение продолжается, причины пожара устанавливаются.

Очаг возгорания находится на четвертом этаже, по данным «РИА Новости». Агентство уточняет, что площадь возгорания – 30 кв. м.

Движение по Неглинной улице перекрыто, передает ТАСС. Тем не менее пожарным сложно подъехать к зданию из-за припаркованных автомобилей, добавляет агентство.

«Интерфакс» сообщил со ссылкой на МЧС, что к 20.57 мск пожар был потушен. Возгорание происходило в одном из кабинетов на пятом этаже, уточняет ТАСС.

Бизнес
Новости

«Победа» и Utair наймут иностранных пилотов

Ведомости
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Росавиация получила заявки от авиакомпаний «Победа» и «Россия» (входят в группу компаний «Аэрофлот»), а также Utair на прием иностранных пилотов. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

Сейчас нераспределенная квота на иностранных пилотов составляет 377 человек, уточняет Росавиация.

Президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает иностранным летчикам работать в России, в апреле 2014 г. Его приняли для ликвидации дефицита командиров гражданских воздушных судов, который возник из-за увеличения количества воздушных перевозок. Перевозчики смогут принять на работу по 200 иностранцев ежегодно, сообщал тогда ТАСС.

Первый набор иностранных летчиков крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» провел тогда же – в 2014 г. Конкурс на место превысил 10 человек, рассказывал «Ведомостям» близкий к авиакомпании человек: перевозчик получил более 750 резюме, из них отобрал 250 претендентов подходящего возраста «с лучшим послужным списком».

В прошлом году «Аэрофлот» жаловался на дефицит пилотов. Из-за этого авиаперевозчик повысил пилотам зарплату: командиры воздушного судна стали получать 650 000 руб. в месяц. Кроме того, компания объявляла о наборе военных пилотов, которых готова переучивать для полетов на гражданских самолетах.

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Политика
Новости

СКР возбудил новое дело после избиения заключенных в ярославской колонии

Ведомости
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Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с применением физического насилия и специальных средств в исправительной колонии № 1, расположенной в Ярославле. Об этом говорится на сайте ведомства.

«23 августа 2018 г. в средствах массовой информации была опубликована еще одна видеозапись, на которой сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) избивают заключенных. При изучении видеозаписи среди избивавших были установлены личности двух сотрудников ФСИН, уже привлекаемых к уголовной ответственности», - отметили в СКР.

Ранее на основании этого видео уже было возбуждено уголовное дело. «Для наиболее полного и объективного расследования» оно было передано в центральный аппарат СКР. Теперь Следственный комитет объединил эти дела в одно производство, уточняется в сообщении.

Расследование уголовного дела, возбужденного в июле по факту избиения сотрудниками ярославской колонии заключенного Евгения Макарова, продолжается. Фигурантами дела являются 12 сотрудников колонии. Их обвиняют в превышении должностных полномочий, напоминает СКР.

По информации следствия, в прошлом году между Макаровым и одним из инспекторов колонии произошел словесный конфликт. После этого группа сотрудников ФСИН применила физическое насилие к заключенному. В качестве меры наказания за оскорбление сотрудника колонии и за многочисленные нарушения содержания Макарова избили. «Удерживая потерпевшего на столе в одном из помещений, сотрудники ФСИН нанесли ему множественные удары», - отмечается в сообщении.

СКР возбудил дело по факту избиения Макарова после того, как «Новая газета» опубликовала соответствующий видеоролик. На нем мужчины в серой камуфляжной форме по очереди избивают и обливают водой человека, привязанного к столу. Приблизительно год назад осужденный пожаловался на пытки, которым его подвергали сотрудники колонии, писала «Новая газета». Его адвокат подавала соответствующие заявления во ФСИН, СКР и прокуратуру. Она также обратилась в ЕСПЧ. ФСИН провела внутреннюю проверку по жалобе Макарова. В ходе проверки информация об избиении Макарова якобы не подтвердилась. Проводивший проверку следователь не нашел оснований для возбуждения уголовного дела.

Адвокат Макарова 11 августа сообщила, что следствие официально признало избитого в ярославской колонии заключенного Макарова потерпевшим по уголовному делу и предоставило ему госзащиту. Какие именно меры защиты будут предприняты, юрист не уточнила.

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Бизнес
Новости

Минтранс назвал сумму возможной компенсации пассажиру за овербукинг

Ведомости
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Размер компенсации пассажиру за овербукинг может составить от 8000 до 22 000 руб., передает ТАСС со ссылкой на заявление замминистра транспорта Александра Юрчика. По его словам, соответствующие предложения уже подготовлены. «Мы будем основываться на европейском опыте: это примерно от 8000 до 22 000 руб. в зависимости от дальности маршрута, срока задержки рейса», - уточнил он.

По его словам, Минтранс исключает возможность легализации овербукинга. Авиакомпании изучили предложения о компенсациях, добавил он. «Они, конечно, без энтузиазма, но с пониманием воспринимают», - сказал замминистра.

В начале августа Минтранс предложил ввести штрафы для авиакомпаний за овербукинг. Штрафы пойдут в пользу пассажира, а не государства, поясняли тогда в пресс-службе министерства. Речь идет о случаях «намеренной продажи большего числа билетов, чем количество мест в самолете», отмечали в ведомстве. На тот момент с размером штрафа ведомство еще не определилось. Однако ведомство заявляло, что размер компенсации должен соответствовать мировой практике и «российским реалиям».

В июле министр транспорта Евгений Дитрих говорил, что Минтранс предпринимает вторую попытку легализовать овербукинг из-за участившихся жалоб пассажиров на отсутствие компенсаций за перепродажу мест в самолете.

В 2015 г. Минтранс разработал законопроект, согласно которому перевозчики наделялись правом реализовывать больше билетов на рейс, чем кресел в самолете, т. е. применять перебронирование (овербукинг). Законопроект должен был пройти стадию публичного обсуждения. О размерах компенсации в документе речь не шла. Работа над законопроектом была приостановлена из-за широкого общественного резонанса.

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Политика
Новости

Генпрокуратура впервые признала нежелательной экологическую организацию

Ведомости
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Генпрокуратура признала деятельность Тихоокеанского центра защиты окружающей среды и природных ресурсов (Pacific Environment; США) нежелательной на территории России. Об этом говорится на сайте ведомства.

Работа организации представляет угрозу основам конституционного строя России и безопасности государства, говорится в сообщении Генпрокуратуры. Информация о принятом решении направлена в Минюст, чтобы он включил организацию в перечень нежелательных.

Тихоокеанский центр защиты окружающей среды и природных ресурсов, он же Pacific Environment, – некоммерческая организация, которая борется с ухудшением климата, загрязнением воздуха, пластиковым мусором и др. К примеру, она финансирует небольшие экологические организации, создает партнерские проекты с экологами, проводит обучение для представителей природоохранного сектора.

Сейчас в перечень Минюста входит 14 нежелательных организаций. Среди них – «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, румынский Черноморский фонд регионального сотрудничества, Европейская платформа за демократические выборы.

Тихоокеанский центр защиты окружающей среды и природных ресурсов указан как источник финансирования как минимум у трех иностранных организаций. Это Межрегиональный общественный экологический фонд «ИСАР-СИБИРЬ», Иркутская региональная общественная организация «Байкальская Экологическая Волна», Алтайская краевая общественная организация «Геблеровское экологическое общество». Они были включены в список иноагентов в 2015 г., все специализируются в области экологии.

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Политика
Новости

Эрдоган пригласил Путина в рыбный ресторан вместо мясного

Ведомости
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Президент России Владимир Путин получил приглашение посетить рыбный ресторан в Стамбуле вместе с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, передает корреспондент «Ведомостей». «Ваш дорогой друг, президент Эрдоган, прислал вам приветствие и наилучшие пожелания и ждет в скорейшем времени вас с визитом в Стамбул. У вас есть договоренность сходить в рыбный ресторан», – сказал во время встречи с Путиным в пятницу министр иностранных дел Турции Мавлют Чавушоглу. При этом договоренность между Эрдоганом и Путиным звучала иначе: во время встречи с Эрдоганом в июле в Йоханнесбурге Путин согласился посетить ресторан с блюдами из российского мяса – при условии, что Турция разрешит поставки мяса из России. Вскоре после того разговора вице-премьер Алексей Гордеев объявил о начале поставок российской говядины в Турцию. До этого российское мясо не поставлялось в Турцию на протяжении двух лет – турецкие власти ввели эмбарго в ответ на российское.

Путин на приглашение Эрдогана в присутствии прессы не ответил. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на вопросы «Ведомостей» о точности перевода слов Чавушоглу, а также о реакции Путина на приглашение не ответил.

Турецкая делегация, в которую кроме Чавушоглу вошли министр обороны Турции и руководитель Национальной разведывательной организации Турции Хулуси Акар и Хакан Фидан, прибыла в Россию в пятницу. По словам Чавушоглу, каждый из членов турецкой делегации встретился со своим российским коллегой, обсудив «региональные вопросы, все вопросы сотрудничества и передав наши месседжи».

Путин на свадьбе министра иностранных дел Австрии

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Бизнес
Новости

«Рособоронэкспорт» заявил о последовательном отказе от доллара

Ведомости
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Россия последовательно отказывается от расчета в долларах с зарубежными партнерами при поставках вооружения из-за санкционных рисков, рассказал журналистам руководитель «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

«Мы вместе последовательно уходим от доллара во взаиморасчетах в пользу национальных валют, – сказал Михеев (цитаты по "Интерфаксу"). – Санкции имеют эффект бумеранга: партнеры обоснованно расценивают их как вмешательство во внутренние дела государства».

Михеев отметил, что, несмотря на санкции, «Рособоронэкспорт» на этой неделе на форуме «Армия-2018» провел успешные переговоры с делегациями из стран Европы.

Минпромторг старается обходить санкции США, переходя на расчеты в национальных валютах при поставках продукции двойного назначения на зарубежные рынки, говорил на этой неделе министр Денис Мантуров. Портфель заказов на российское вооружение и военную технику составляет порядка $45 млрд, указывал Мантуров, отмечая, что предприятия ОПК на несколько лет обеспечены заказами. По словам министра, спрос на российское вооружение постоянно растет, география военно-технического сотрудничества расширяется и число партнеров уже включает более 100 государств.

Ранее первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов не исключал отказ от доллара при расчетах за поставки нефти и переход на другие валюты, в том числе рубль. «По сути, уже доллар, который считался мировой валютой, становится рисковым инструментом для расчетов», – заявлял Силуанов.

Бизнес
Новости

СМИ узнали об интересе производителя Baileys к созданию напитков с марихуаной

Ведомости
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Британский производитель спиртных напитков Diageo ведет переговоры как минимум с тремя производителями марихуаны. Об этом сообщает телеканал BNN Bloomberg (партнерский проект канадской Bell Media и Bloomberg) со ссылкой на людей, «близких к ситуации».

Diageo провел встречи с представителями компании в прошлом месяце, отмечает BNN Bloomberg. По данным телеканала, британская компания рассматривает возможные инвестиции или создание партнерства для приготовления напитков с марихуанной. На какой стадии сейчас переговоры – неизвестно. Один из собеседников сказал, что сделка может быть заключена уже скоро, другой уточнил, что это займет несколько месяцев.

Представитель Diageo отказался от комментариев, но уточнил, что компания «мониторит эту сферу пристально». Летом сенат Канады принял закон о легализации продажи и употребления марихуаны. Он вступит в силу осенью. По мере расширения доступа к марихуане ожидается дальнейшее давление на продажи алкоголя, приводит BNN Bloomberg слова аналитика Cowen and Company Вивьен Азер.

Diageo – крупнейший в мире производитель спиртных напитков. Компании принадлежат бренды Johnnie Walker, J&B, White Horse, Baileys, Captain Morgan, Guinness и др.

В 2016 г. Diageo впервые занялся безалкогольными напитками. Тогда компания инвестировала в британского производителя напитков из трав.

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Технологии
Новости

Google ввел «самоуничтожающиеся» электронные письма для всех пользователей

Ведомости
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Функция отправки «самоуничтожающегося» электронного письма стала доступной для всех пользователей почты Google. Об обновлении сообщает Cnet со ссылкой на пресс-службу компании.

Теперь пользователи Gmail, включая тех, кто использует почту на мобильных устройствах, могут при отправке письма указать дату, когда оно будет удалено с серверов Google и из почтового ящика получателя. Дата может быть выставлена от одного дня до пяти лет. Настройки позволят пользователям запрещать пересылать отдельные письма другим людям, копировать или распечатывать содержащийся в них текст.

Кроме того, Gmail разрешил редактировать уже отправленные письма для мобильных устройств. Теперь пользователи смогут поправить опечатки или вовсе удалить уже отправленное письмо. Компания анонсировала новые функции в начале года. Письма, которые можно удалять у получателя, появились в новом Confidential Mode. На своей странице компания объясняет, как активировать обновление. Журналисты CNBC испытали, как оно работает.

В обновленной версии Gmail появилась также расширенная боковая панель, упрощающая пользователям навигацию и постановку задач в приложении. Эта функция позволяет быстро открыть боковую панель приложений Google, таких как «Задачи» и «Календарь», чтобы пользователи могли редактировать список дел или добавлять собрание в свое расписание, не покидая почтовый ящик, уточняется в блоге G Suite.

Финансы
Новости

ЦБ изменил правила оформления электронного ОСАГО

Ведомости
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Минюст России зарегистрировал указание Центробанка России об изменениях правил оформления электронного полиса ОСАГО. Копия документа размещена на официальном сайте регулятора. Изменения вступят в силу через 10 дней с момента их опубликования на сайте ЦБ.

Они позволят упростить процесс заключения электронного договора ОСАГО, «сделают сервис электронных продаж более удобным для автовладельцев», считают в ЦБ. Нововведения также будут препятствовать совершению злоупотреблений участниками страхового рынка.

Для повышения доступности электронных полисов ОСАГО ЦБ постановил, что ключ простой электронной подписи будет состоять теперь только из латинских букв и цифр. «Это позволит избежать ситуации, когда автовладелец не может зарегистрироваться в личном кабинете на сайте страховщика из-за того, что в ключе используются схожие по написанию русские и латинские буквы», - объяснили в ЦБ.

Документом также определены случаи, когда электронный полис может быть заключен через сайт Российского союза автостраховщиков, так называемую систему гарантирования. ЦБ обязал страховую компанию фиксировать переход страхователя в систему гарантирования в своей информационной системе для контроля правомерности использования данной системы, в том числе со стороны регулятора.

Для снижения риска мошенничества введены новые требования к отсканированным копиям документов, которые страхователь загружает на сайт страховщика. В частности, копии документов должны иметь графический формат (pdf, jpg, jpeg, bmp, png, tif, gif), размер одного файла должен быть не более 2 Мб, копия должна содержать графическое изображение всех реквизитов оригинального документа, быть доступной к просмотру и копированию неограниченным количеством лиц.

Также ЦБ ввел правило, согласно которому электронный полис ОСАГО не может вступать в силу ранее трех дней с даты его заключения. Помимо этого, на один номер телефона может быть зарегистрирован только один личный кабинет страхователя на сайте страховщика.

В России с 1 января 2017 г. все страховые компании обязали продавать электронные полисы ОСАГО. Соответствующие поправки в закон об автогражданской ответственности Госдума одобрила летом 2016 г. До 1 января 2017 г. страховые компании предоставляли такую услугу добровольно. Чтобы заключить договор онлайн, нужно завести личный кабинет на сайте страховой компании, заполнить заявление и оплатить полис банковской картой. После этого страховщик направляет клиенту страховой полис по электронной почте и размещает в его личном кабинете на сайте.

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